كورونا يتسلل للبنتاغون.. إصابة وزير الدفاع الأميركي بكوفيد-1

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن التحاليل اثبتت إصابته بكوفيد-19 وإنه يعاني من أعراض خفيفة، لكنه أوضح أنه سيحتفظ بجميع السلطات أثناء بقائه في حجر صحي في المنزل على مدى الأيام الخمسة المقبلة.
وقال أوستن في بيان إنه طلب إجراء اختبار يوم الأحد بعد ظهور الأعراض عليه أثناء تواجده في منزله في عطلة.
وقال إن آخر مرة التقى فيها بالرئيس الأميركي جو بايدن كانت في 21 ديسمبر أي قبل أكثر من أسبوع من بدء ظهور الأعراض عليه.
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