بريطانيا.. أكثر من 137 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - سجّلت بريطانيا 137583 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و 73 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



جدة - نرمين السيد - سجّلت بريطانيا 137583 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و 73 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة البريطانية فى بيان الليلة إلى أن العدد الإجمالى للإصابات بالفيروس فى البلاد بلغ 13235401، والوفيات 148851.

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