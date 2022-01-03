قدم واستلم وظيفتك من بين 164 وظيفة عبر بوابة العمل عن بعد التابعة لوزارة الموارد البشرية

يبحث الخريجين كل يوم عن فرص عمل متاحة لهم و تناسب مؤهلاتهم وشهاداتهم الدراسية وطبيعة العمل المناسبة لهم من خلال محركات البحث او من خلال منصات الوظائف الشاغرة أو من خلال بعض الوزارات التي تعلن عن وظائف شاغرة، فقد طرحت وزارة الموارد البشرية وظائف شاغرة للراغبين في التسجيل في وظائف بوابة العمل عن بعد، وأكدت على أن باب التقديم مفتوح من الآن، لذلك فعلى الراغبين في الالتحاق بوظائف العمل عن بعد الإسراع بالتسجيل في البوَابة الإلكترونية، من خلال اختيار الوظيفة المناسبة، والتقديم عليها، وقد أتاحت 146 وظيفة في مختلف المجالات والأقسام الوظيفية، بما فيها المشتريات والتسويق والسكرتارية والشؤون المالية وغيرها من الوظائف وقد حدد كل قسم الشروط العامة للالتحاق بوظائف العمل عن بعد، ومن خلال مقالي سوف تجد الشروط الواجب توافرها للراغبين بهذه الوظائف وكيفية التقديم عليها ونوعيات ومسميات هذه الوظائف المختلفة، وقد تمتاز هذه الوظائف عن غيرها من الوظائف حيث يجد الباحث عن وظائف العمل عن بعد مميزات يصعب توافرها في الوظائف التقليدية، أهمها تخطي حواجز الزمان والمكان، تجاوز عقبات السفر والمواصلات وخاصةً بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تنوع فرص العمل، وإتاحة وإتمامه وانت بالمنزل دون عناء السفر او التحرك خارج المنزل وخاصة لذي الاحتياجات الخاصة يكون هذا العمل مناسب جدا لهم.

الشروط الواجب توافرها عند التقديم على وظائف العمل عن بعد:

للحصول على وظيفة من الوظائف المتاحة يتطلب عدة شروط ومعايير في المتقدمين لهذه الوظائف اهم هذه الشروط مايلي:

يشترط ان يكون سعودي الجنسية ولن يقبل حاملي الجنسيات الأخرى.

يشترط أن يكون عمر الشخص المتقدم بين 18 – 60 عام

يشترط ان يكون له حساب مفعل على منصة أبشر.

يشترط للحصول على وظيفة ان يمتلك القدرة على التعامل مع الأجهزة التقنية الحديثة.

وظائف المختلفة المتاحة ببوابة العمل عن بعد الموارد البشرية:

تتوفر عدة وظائف عن بعد متاحة للراغبين في العمل من خلال بوابة العمل عن بعد بوزارة الموارد البشرية واهم هذه الوظائف مايلي:

وظائف للشغل في خدمة العملاء.

مدير تسويق.

وسيط شحن بري.

مندوب مبيعات، وآخر للمشتريات.

مدير شؤون العاملين.

كما يتاح العديد من الوظائف الاخرى عبر بوابة العمل عن بعد الموارد البشرية.

كيفية التقديم على وظائف العمل عن بعد:

للتقديم على احدى الوظائف المتاحة ببوابة الوظائف للعمل عن بعد يجب اتباع الخطوات الاتية: