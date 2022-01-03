نظام نور وتسجيل الطلاب الجدد “اليمنيين والسوريين” والأوراق المطلوبة وشروط التقديم

احتضنت المملكة طلاب وطالبات اليمنيين والسورين نظرا للظروف التي يمرون بها بسبب ما حدث ببلادهم ولم تبخل عليهم بفتح مدارسها لابنائهم والالتحاق بالمدارس السعودية بل تعدى ذلك بصدور الاوامر من وزارة التعليم بمعاملة هؤلاء معاملة أبناء المملكة، ومن خلال منصة نظام نور يتم تقديم الأوراق والمستندات وتسجيل الطلاب اليمنيين والسوريين بسجلات مدارس المملكة ومن خلال مقالي سوف نوضح الشروط ورابط التقديم وكذلك كل مايلزم لكي تتم عملية تسجيل هؤلاء الطلاب بالمدارس، حيث تقدم منصة نظام نور تساعد الطلاب وأولياء الأمور على الحصول على مختلف الخدمات التعليمية بكل سهولة، ولا تقتصر خدمات النظام على الطلاب فقط، بل تمتد لتشمل أولياء الأمور والمعلمين بالوزارة والموظفين وجميع العناصر التابعة للمنظومة، فلم يعد هناك حاجة للذهاب لأي من مكاتب الإدارات التعليمية المتواجدة بمختلف المناطق على مستوى الدولة، ومن أبرز الخدمات التي يوفرها نظام نور “خدمة الإطلاع على نتائج الطلاب وتقرير الحضور وأيام الغياب ومستوى الأداء والدرجات التي حصل عليها بالاختبارات الشهرية”، وقد سمحت المملكة للطلاب السوريين بالتسجيل من خلال المنصة بكل سهولة ويسر.

خطوات تسجيل الطلاب اليمنيين في نظام نور:

لتسجيل طلاب اليمن بمدارس المملكة من خلال منصة نظام نور يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط منصة نور الرسمية لتسجيل الطلاب اليمنيين.

عليك بادخال وكتابة رقم الإقامة أو رقم التأشيرة.

عليك بكتابة رمز التحقق المرسل اليك.

عيلك بالضغط على ايقونة “تسجيل الدخول”.

ثم ندخل الى النافذة التي ستفتح لك وتطلب من خلالها تعبئة بعض البيانات.

ثم عليك بكتابة البيانات المطلوبة.

التأكد من أن جميع البيانات التي تم إدخالها كلها صحيحة .

ثم عليك بكتابة رمز التحقق مرة اخرى.

الضغط على أيقونة إرسال المعلومات

بعد اكتمال مرحلة البيانات التأكد من رفع الأوراق والمستندات لإكمال عملية التسجيل

الشروط الواجب توافرها لقبول الطلاب اليمنيين بالمدارس السعودية:

هناك عدة شروط يجب توافرها عند قبول اوراق وتسجيل طلاب اليمن بمدار المملكة اهمها مايلي:

يشترط أن يكون الطالب مناسب من حيث السن للتقديم.

أن يقوم ولي الأمر بكتابة وادخال كافة البيانات المطلوبة

يشترط أن يقوم ولي الأمر بتقديم شهادة التعليم الأساسي للطلاب بالمرحلة الثانوية.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التعليم قد سلطت الضوء على أن الطلاب اليمنيين يتم معاملتهم بنفس الحقوق والواجبات للسعوديين.

الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم الطلبة اليمنيين في المدارس السعودية من خلال منصة نور:

مطلوب لتسجيل الطلبة اليمنيين بالمدارس السعودية مطلوب عدة مستندات واوراق يلزم تقديمها وهي كالتالي:

مطلوب تقديم صورة من بطاقة الإقامة، ويجب أن تكون صلاحيتها سارية.

مطلوب تقديم صورة من جواز السفر، بالنسبة للمتقدمين ممن يملكون تأشيرة زيارة.

مطلوب تقديم صورة من هوية الزائر.

مطلوب تقديم صورة من شهادة الميلاد.

التأكد من نموذج التقديم والبيانات المدخلة به صحيحة

كيفية تسجيل الطلاب السوريين في نظام نور:

قد أوضح نظام نور الإلكتروني من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حيث يتم تسجيل الطلاب السوريون من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

الدخول على الرابط الرسمي لنظام نور الإلكتروني لتمكن من تسجيل الطلاب السوريين.

يتم ادخال رقم التأشيرة وكود الصورة.

ثم الضغط على كلمة دخول.

وعليك بادخال البيانات المطلوبة للتسجيل بالنافذة المفتوحة .

ثم عليك بالضغط على كلمة إرسال المعلومات واستكمل باقي الخطوات المطلوبة حتى الانتهاء من التقديم.

كيفية طباعة استمارة الفحص الطبي:

يتم طباعة استمارة الفحص الطبي من خلال اتباع الخطوات الاتية:

اولا الدخول الى رابط منصة نور الإلكترونية.

يقوم ولي الأمر بتسجيل الدخول بمجرد ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور

ثم كتابة رمز التحقق المرئي والنقرعلى ايقونة تسجيل الدخول.

تفتح نافذة تلقائية والدخول منها الى ايقونة “استمارة الفحص الطبي المبدئي”.

ثم عليك بملء البيانات المطلوبة .

ثم عليك بتحويل الاستمارة لصيغة الPDF

ثم عليك بالضغط على خيار “طباعة”.

وفي الختام وبعد الانتهاء من طباعة الاستمارة بملئها بالبيانات المطلوبة حول الحالة الصحية الخاصة بالطالب.

شروط ورابط التسجيل للطلاب السوريين بالمدارس السعودية:

حيث يتطلب لتسجيل الطلاب السوريين بالمدارس السعودية عدة شروط اهمها مايلي: