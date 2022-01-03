وزير الدفاع الأمريكى يعلن إصابته بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن أوستن، قال فى عدة تغريدات على صفحته الرسمية بـ موقع تويتر، إن الأعراض ظهرت عليه أثناء تواجده فى منزله فى عطلة، وأنه عزل نفسه بالمنزل بعد معرفته بذلك ظهر أمس الأحد.

وحسبما ذكرت سبوتنيك، أكد وزير الدفاع الأمريكى أنه سيعزل نفسه خلال الأيام الخمسة المقبلة.. وأنه سيحضر الاجتماعات افتراضيا خلال الأسبوع المقبل ويحتفظ بكامل صلاحياته.

إصابة وزير الدفاع الأمريكى بكورونا

ولفت وزير الدفاع الأمريكى إلى أن آخر مرة التقى فيها مع الرئيس الأمريكى جو بايدن كانت فى 21 ديسمبر الماضى 2021، أى قبل أكثر من أسبوع من بدء ظهور الأعراض عليه.

وأكد أوستن أنه لم يذهب إلى البنتاجون منذ يوم الخميس الماضى، حيث التقى وقتها مع عدد قليل من الموظفين ولفترة وجيزة، وكانوا يلتزمون بقواعد التباعد الاجتماعى بشكل صحيح.

وأشار وزير الدفاع الأمريكى إلى أنه تلقى جرعتين من لقاح كورونا كما حصل على جرعة معززة أوائل أكتوبر وهى ما جعلت أعراض الإصابة خفيفة.