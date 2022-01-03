أعملي البسبوسة بالمكسرات بمقادير مظبوطة ومرملة بكل تكاتها وسر نجاحها زي الحلواني

تعتبر البسبوسة من أجمل أنواع الحلويات التي يعشقها عدد كبير من الناس سواء كبار السن أو صغار السن فهم يحبون تناولها في أي وقت من الأوقات وعادة يتم تناولها بجانب كوب من الشاي، وتعد البسبوسة نوع من أنواع الحلويات الشرقية التي تنتشر بكثرة في جميع البلدان العربية وبالتحديد في مصر ويمكن عمل البسبوسة بعدة طرق فنجد عدد من الناس يقومون بعمل البسبوسة بالمكسرات أو بالقشطة.

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكنج بودر.

نصف كوب كبير من السكر.

نصف كوب كبير من جوز الهند.

كوب واحد كبير من الزبدة أو السمنة.

كوب واحد كبير من الزبادي.

كمية مناسبة من الشربات ومكوناته هي كوبان كبيران من السكر وكوبان كبيران من الماء وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وربع ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا السائلة.

كمية مناسبة من المكسرات المجروشة.

نقوم بتحضير الشربات حيث نضع وعاء على النار ونضع به كوبان كبيران من الماء وكوبان كبيران من السكر ونتركهم على النار لمدة خمس دقائق، ثم نضع ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وربع ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا السائلة ويتم تقليبهم مع بعض ونتركهم لمدة عشر دقائق ثم نرفع الوعاء من على النار ونترك الشربات جانبا حتى يبرد.

وبعد ذلك يتم تسهيل طبق عميق ونضع به كوبان كبيران من دقيق السميد ونضيف إليه نصف كوب كبير من جوز الهند و نصف كوب كبير من السكر ونضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكنج بودر.

ونقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها ثم نضع كوب واحد كبير من الزبادي ونضيف كوب واحد كبير من الزبدة ويتم عجن المكونات مع بعضها ونحضر صينية مناسبة و يتم دهنها بكمية قليلة من الزبدة ونضع خليط البسبوسة بها.

وبعد أن يتم فرد خليط البسبوسة في الصينية نضع كمية من المكسرات على حسب الرغبة ثم يتم إدخال هذه الصينية في الفرن الساخنة التي يتم تشغيلها من قبل البدء في عمل البسبوسة ونتركها لمدة نصف ساعة.

وعندما تكون باللون الذهبي الغامق يتم إخراجها من الفرن ونضيف إليها كمية من الشربات البارد ويتم تغطيتها ونتركها حتى تبرد ثم يتم تقطيعها وتقديمها.

مكونات عمل البسبوسة بالمكسراتطريقة عمل البسبوسة بالمكسرات