معرفة المقبولين فى الضمان الاجتماعي المطور 2022

الضمان الاجتماعي المطور من المقرر أن يتم صرف الدفعات بداية من شهر يناير المقبول من عام 2022، ذلك بأن يتم صرف الدفعة أول كل شهر هجري، وسيتم صرف الدفعات وإيداعها فى الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين بناء على شروط أوضحتها وزارة الموارد البشرية بجب الالتزام بها للاستفادة من الدفعات المالية من الضمان الاجتماعي المطور، سنوضح لكم كافة التفاصيل والمقبولين فى الضمان الاجتماعي وطريقة الاستعلام عن المقبولين.

الاستعلام عن المقبولين فى الضمان الاجتماعي المطور 2022

يتن الاستعلام عن المستفيدين فى الضمان الاجتماعي من خلال موقع وزارة الموارد البشرية أو من خلال الاتصال على الرقم المباشر 920020301، أو من خلال الاصتال على الرقم المختصر 19911 وتسجيل البيانات والاستعلام عن حالة القبول أو الرفض فى الضمان الاجتماعي المطور.

شروط القبول فى الضمان الاجتماعي المطور

أوضحت الموارد البشرية الشروط الخاصة بصرف الضمان الاجتماعي وهي ما تمثلت في:

الحصول على الجنسية السعودية. الأقامة داخل المملكة العربية السعودية. عدم مغادرة السعودية لفترات طويلة. لا يتجاوز الدخل الشهري للأسرة عن 1100 ريال. لا يتجاوز دخل الفرد الشهري عن 550 ريال سعودي. تقديم الاوراق والمستندات التي تثبت أحقية المستفيد للحصول على ضمان الاجتماعي المطور. تحديث البيانات الخاصة بالمستفيد بشكل مستمر. عدم امتلاك المستفيد لأصول ذات قيمة عالية. عدم امتلاك سجل تجاري للمستفيد بأسمه. الضمان الاجتماعي المطور يتم تقديمة لذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الاعاقة الجزئية أو الكلية.

خطوات الاستعلام عن المقبولين فى الضمان الاجتماعي 1443

سنوضح لكم الخطوات اللازم اتباعها بشكل صحيح لتتمكن من الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور المقدم عليها:

الدخول على موقع الموارد البشرية.

تسجيل الدخول وتسجيل البيانات المطلوبة.

الضغط على رمز خدمات الموقع.

أدخال رقم الخدمة المدنية.

توضيح رقم الضمان الاجتماعي الخاص بالمستفيد.

توضيح رمز التحقيق الظاهر أمامك.

سوف تنتقل لصفحة جديدة تشتمل على كافة البيانات الخاصة بالمستفيد من الضمان الاجتماعي بالاضافة لقيمة الضمان الاجتماعي المقدم له من وزارة الموارد البشرية.

أكدت وزارة الموارد البشرية على نزول الضمان الاجتماعي المطور في الحسابات البنكية للمستفيدين في الاسبوع الاول من شهر يناير الجاري، وفي حالة تأخير نزول الدفعة أكدت على ضرورة تقديم الاعتراض عبر موقع وزارة الموارد البشرية، وذلك لتعرف على الأسباب وتقديم المستندات اللازمة، مشيراً إلى أن الدفعة من المقرر نزولها اول كل شهر هجري.

قدمنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور، وشروط الحصول عليه وطريقة الاستعلام عن المقبولين، نتمنا أن نكون قد أفدناكم وفي انتظار تعليقاتكم واسفسارتكم التي نرحب بها دائما.