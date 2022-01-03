نتائج الشامل الدورة الشتوية 2022 .. رابط الاستعلام عن نتائج امتحان الشامل حسب الاسم و رقم الجلوس

نتائج الشامل الدورة الشتوية 2022. نستعرض معكم كافة تفاصيلها في هذا التقرير من خلال موقعنا “ثقفني”. وذلك تزامنًا مع كثرة البحث حول نتائج الشامل 2022 من جانب الطلاب والطالبات في جامعة البلقاء بالمملكة الأردنية الهاشمية. حيث تجدر الإشارة إلى أن نتائج الشامل الدورة الشتوية 2022 تأتي بعدما اختتم الطلاب فعاليات اختباراتها يوم الخميس الماضي. ومن المقرر أن تُعلن النتائج خلال مؤتمر صحفي بمركز الجامعة وذلك بحضور الدكتور أحمد فخري العجلوني رئيس جامعة البلقاء التطبيقية. وفيما يلي نستعرض معكم موعد إعلان النتائج و رابط نتائج الشامل الدورة الشتوية حسب الاسم و رقم الجلوس.

من المقرر أن يكون إعلان موعد نتائج الشامل الدورة الشتوية 2022. أو ما تسمى بـ امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة خلال يوم الخميس القادم الموافق 6-1-2022 السادس من شهر يناير الجاري. وذلك وفقًا لما أعلنه “أحمد المناصير” الناطق الإعلامي بإسم جامعة البلقاء التطبيقية. مشيرًا إلى أن نتائج الشامل 2022 سيتم إعلانها في مركز الجامعة خلال مؤتمر صحفي يُعقد بحضور رئيس جامعة البلقاء الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني. وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

بعدما تعرفنا على موعد نتائج امتحان الشامل الدورة الشتوية 2022. نشير في هذه الفقرة إلى أن الدكتور “أحمد فخري العجلوني” رئيس جامعة البلقاء التطبيقية أكد في تصريحات صحفية. أن كوادر وحدة التقييم والامتحانات العامة بالجامعة تُجري حاليًا عملية تدقيق نتائج الشامل 2022 والانتهاء من تصحيحها حتى تكون متاحة للطلاب في الموعد الذي حددته رئاسة الجامعة.

وقبل استعراض موقع نتائج الشامل 2022 نشير إلى أن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية “العجلواني”. أكد أن هناك ما يقرب من 8614 طالبًا وطالبة من حوالي 49 كلية جامعية وجامعية متوسطة خاضوا امتحانات الشامل لهذه الدورة. والتي تأتي وفقًا لـ 140 برنامجًا دراسيًا. منها 81 برنامج للخطط الجديدة و 59 برنامج للخطط القديمة.

نضع بين أيديكم في هذه السطور رابط نتائج الشامل الدورة الشتوية 2022 وهو : “http://shamel.bau.edu.jo/“. والذي سيتم من خلاله إتاحة نتائج الشامل 2022 لطلاب وطالبات جامعة البلقاء التطبيقية للدورة الشتوية. حسب الإسم و رقم الجلوس. إضافة إلى ذلك يمكنكم الاستعلام عن النتائج من خلال تطبيق الخطوات التالية: