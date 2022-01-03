مكون معجزة لعلاج قشرة الشعر والحكة نهائياً في نصف ساعة والنتيحة مضمونة 100%

تعتبر قشرة الشعر مشكلة من المشاكل الكبيرة التي تواجه جميع الأشخاص سواء للرجال أو النساء فهي عبارة عن رقائق بيضاء وقد تتكون هذه الرقائق من خلال خلايا الجلد الميتة التي توجد في فروة الرأس، حيث أنها تعد من المشاكل التي تسبب إحراج وخجل كبير بالنسبة للشخص الذي يعاني منها لأنها تكون واضحة وظاهرة على الشعر وخاصة عندما يكون الشعر باللون الأسود أو البني، فتظهر قشرة الشعر وتتكاثر وتوجد بكثرة في فصل الشتاء بالتحديد وأنها من الممكن أن تجد عند أي شخص سواء الكبار في السن أو الصغار وهي عادة تتكون عندما تكون فروة الرأس دهنية وهذا لأن هذه الفروة قد تفرز كمية كبيرة من الزيوت التي تساعد على ذلك، وكذلك ممكن أن تظهر قشرة الرأس بسبب عدم غسل الشعر لفترة طويلة وغالبا يستخدم جميع الأشخاص أنواع من الشامبو تساعد على التخلص من القشرة.

ملعقتان صغيرتان من الثوم المفروم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

نقوم بتجهيز وعاء مناسب ونضع في هذا الوعاء ملعقتان صغيرتان من الثوم المفروم وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون ونضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند وملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

ثم يتم تقليب أو خلط جميع المكونات بطريقة جيده مع بعضهم وبعد ذلك يتم غسل الشعر جيدا بإستخدام الماء الفاتر والشامبو المناسب لنوع الشعر ونقوم بتجفيف الشعر من الماء ونتركه في الهواء حتى لا يكون مبلل عند وضع هذه الخلطة.

وبعد ذلك يتم وضع خلطة الثوم على الشعر أو على فروة الرأس ونقوم بالتدليك عليها من جميع النواحي ونستمر في التدليك لمدة خمس دقائق تقريبا.

ثم نضع قبعة على الشعر ونترك هذه الخلطة به حوالي ساعة ونقوم بعد مرور الساعة بغسل الشعر جيدا بإستخدام الماء الفاتر ويتم تكرار هذه الخلطة مرتين في الإسبوع.

مكونات خلطة الثوم لتنظيف الشعر من القشرةطريقة عمل خلطة الثوم لتنظيف الشعر من القشرة