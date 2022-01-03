اليمن.. ألوية العمالقة تؤمِّن مديرية عسيلان بالكامل

واصلت ألوية العمالقة تقدمها في محافظة شبوة اليمنية، ونجحت في تأمين مديرية عسيلان بالكامل بعد استعادتها من ميليشيا الحوثي، فيما أعلن عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في قصف حوثي لسوق شعبي بين منطقتي مرْخَا وحُسَيْلان في المحافظة ذاتها.

تفصيلا، لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات في قصف حوثي لسوق شعبي بين منطقتي مرْخَا وحُسَيْلان في محافظة شبوة جنوبي اليمن.

ويتزامن ذلك مع بسط ألوية العمالقة سيطرتها على مديرية عسيلان وسعيها لطرد ميليشيات الحوثي من أكبر نقطة تجمع لهم في شبوة.

وكانت مصادر قالت السبت لـ"دوت الخليج" أن قوات ألوية العمالقة تمكنت من تحرير أجزاء من مديرية عسيلان في محافظ شبوة.

وجاءت تحرير المواقع في مديرية عسيلان، بعدما تمكنت قوات العمالقة من دحر ميليشيات الحوثي الانقلابية التي كانت تسيطر عليها، ونجحت في السيطرة على مركز مديرية عسيلان وعدد من المباني الحكومية بعد معارك طاحنة مع الحوثيين.

وتمكنت هذه القوات في وقت سابق من الوصول إلى مديرية بيحان في المحافظة، بعد استكملت انتشارها في عتق، عاصمة المحافظة.

يذكر أن قوة كبيرة ونوعية من ألوية العمالقة مجهزة بأحدث الآليات كانت قد وصلت إلى شبوة، قادمة من الساحل الغربي ضمن جهود عسكرية لتحرير مديريات غرب وشمال المحافظة الجنوبية، من سيطرة الحوثيين، بالإضافة إلى تحرير مديريات جنوب مأرب ومحافظة البيضاء المجاورتين.

وعلى الصعيد ذاته، أعلن التحالف العربي أنه نفذ عددا من الضربات الجوية، ضد معسكر السوادية في محافظة البيضاء، وسط اليمن، استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية.

وأوضح التحالف أنه نفذ عملية القصف، بسبب أن المعسكر يتم استخدامه للتخزين والإمداد وإطلاق الأسلحة النوعية.

وأكد التحالف أنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة والمتوافقة مع القانون الدولي الإنساني بالعملية.

عبد الملك: قوات العمالقة تؤدي بشكل ممتاز في معارك شبوة

وفي تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية، وصف رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك تحركات ألوية العمالقة في شبوة بأنها "ممتازة"، مشيرا إلى أنها ستؤدي إلى قلب موازين المعركة ضد الحوثيين.

وأشار معين عبد الملك في تصريحاته لسكاي نيوز عربية إلى أن هناك تغيّراً كبيراً يحدث في اليمن، ليس من الناحية العسكرية فحسب، بل وفي المجال السياسي الداعم للتحرك العسكري.

وأضاف رئيس الوزراء اليمني أن إعادة ترتيب الأوضاع في البلد مسألة مهمة على المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية، مشيرا إلى أن ما تشهده البلاد هو توحيد لكل القوى لاستعادة الدولة.