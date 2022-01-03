- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
جدة - نرمين السيد - ومن جانبهم، يواصل رجال الإطفاء فى جنوب إفريقيا محاولاتهم لإخماد النيران التى تجتاح المبنى االذى يحتضن مقر الجمعية الوطنية، والمجلس الوطنى للمقاطعات.
حريق البرلمان الجنوب إفريقى
وذكرت وكالة فرانس برس، أن حريق البرلمان الجنوب إفريقى المستمر منذ صباح أمس الأحد، نتج عنه حتى الآن، تدمير كامل لـ مقر الجمعية الوطنية.
وكشف شهود عيان أن القاعة التى يجتمع فيها أعضاء البرلمان احترقت بالكامل، لافتين إلى أن حريق البرلمان الجنوب إفريقى موضحا اندلع فى جناحين فى جزءين منفصلين من البرلمان، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات ولم يعرف بعد مصدر الحريق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حريق البرلمان الجنوب إفريقى.. الشرطة تعتقل مشتبها به (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.