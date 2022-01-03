حريق البرلمان الجنوب إفريقى.. الشرطة تعتقل مشتبها به (صور)

جدة - نرمين السيد - ومن جانبهم، يواصل رجال الإطفاء فى جنوب إفريقيا محاولاتهم لإخماد النيران التى تجتاح المبنى االذى يحتضن مقر الجمعية الوطنية، والمجلس الوطنى للمقاطعات.

حريق البرلمان الجنوب إفريقى

وذكرت وكالة فرانس برس، أن حريق البرلمان الجنوب إفريقى المستمر منذ صباح أمس الأحد، نتج عنه حتى الآن، تدمير كامل لـ مقر الجمعية الوطنية.

وكشف شهود عيان أن القاعة التى يجتمع فيها أعضاء البرلمان احترقت بالكامل، لافتين إلى أن حريق البرلمان الجنوب إفريقى موضحا اندلع فى جناحين فى جزءين منفصلين من البرلمان، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات ولم يعرف بعد مصدر الحريق.