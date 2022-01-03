السفارة السعودية فى أمريكا تصدر تحذيرا عاجلا لرعاياها فى 3 ولايات (صورة)

جدة - نرمين السيد - وحذرت السفارة السعودية فى أمريكا رعاياها من سوء الأحوال الجوية فى بعض الولايات الأمريكية.

وكتبت السفارة على موقع "تويتر": "نود تنويه المواطنين الكرام بأن السفارة ستكون مغلقة اليوم الإثنين، نظرا لسوء الأحوال الجوية، ويستأنف العمل غدا الثلاثاء"، متابعة: "ندعو المواطنين فى واشنطن وفرجينيا وميريلاند بتوخى الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية".

وأضافت: "فى حال الطوارئ يرجى الاتصال على الأرقام المذكورة فى موقع السفارة".

الطقس فى السعودية

وكان المركز الوطنى للأرصاد فى السعودية، قد أصدر اليوم الإثنين، تنبيه من استمرار حالة الضباب فى عدة مناطق منها، الرياض، والقصيم والجوف، وعسير وسقوط أمطار على منطقة الباحة.

وتوقع المركز أن مناطق "الرياض، والزلفى، والغاط، ثادق، رماح، شقراء"، ستشهد ضبابًا مصحوبا بتدن فى مستوى الرؤية.

فيما ستشهد مناطق "القصيم، الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة، الصقور، عنيزة، عيون الجواء"، ضبابا مصحوبا بتدن فى مستوى الرؤية.