مسؤول بالنواب الأمريكى يعلق على احتمالية غزو روسيا المحتمل لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف شيف فى تصريحات أوردتها صحيفة ذا هيل الأمريكية أن الغزو قد يأتى بنتائج عكسية على موسكو، من خلال جذب المزيد من الدول إلى تحالف الناتو العسكري.

وقال "أعتقد أيضًا أن الرادع القوى هو فهم أنه إذا قاموا بغزو، فسيقترب حلف الناتو من روسيا، ولن يدفعه بعيدًا".

وأخبر الرئيس الأمريكى جو بايدن، نظيره الروسى فلاديمير بوتين أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات خطيرة إذا هاجمت روسيا أوكرانيا.