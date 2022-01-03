"أوميكرون" يغزو كوريا الجنوبية ويسجل أول حالتي وفاة

رجحت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، تسجيل أول حالتي وفاة بالسلالة المتحورة من كورونا "أوميكرون"، في البلاد.

وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء يوم الاثنين، أن كوريا الجنوبية سجلت على الأرجح أول حالتي وفاة بالسلالة "أوميكرون". وقالت الوكالة إن الشخصين اللذين كانا في التسعينات من العمر ثبتت إصابتهما بالسلالة الجديدة شديدة العدوى بعد وفاتهما. وأضافت نقلا عن السلطات الصحية في مدينة جوانجو أن المسؤولين ما زالوا يبحثون لمعرفة سبب الوفاة على وجه التحديد، حسبما نقلت "رويترز".

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