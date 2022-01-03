إصابة وزير الدفاع الأمريكي بفيروس كورونا

أفاد البنتاجون، بإصابة وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بفيروس كورونا، وجاء في بيان نشر على موقع البتناجون نقلا عن " أوستن": "هذا الصباح جاءت نتيجة إيجابية لاختبار فيروس كورونا، طلبت إجراء الاختبار بعد ظهور الأعراض لدي أثناء وجودي في منزلي في إجازة".

وأشار أوستن البالغ من العمر 68 عاما إلى أن أعراض المرض لديه خفيفة، وأنه يتابع توصيات الأطباء وينوي الخضوع للحجر الصحي في منزله خلال الأيام الـ5 القادمة.

وقال إنه لا يزال ينفذ كل واجباته كوزير دفاع وينوي المشاركة في كل اللقاءات والفعاليات الهامة عبر الفيديو. وأوضح: "ستمثلني نائبتي الأولى كاتلين هيكس عند الحاجة في كل الفعاليات الأخرى".

وأبلغ الوزير قادة البتناجون والرئيس جو بايدن بإصابته بفيروس كورونا.

وأضاف: "تم لقائي الأخير مع بايدن في 21 ديسمبر أي بعد أكثر من أسبوع من ظهور أول أعراض لدي. وكانت نتيجة اختبار فيروس كورونا في ذلك الصباح سلبية. ولم أزر مبنى البنتاجون منذ الخميس الماضي".

وذكر أوستن أيضا أنه ملقح ضد فيروس كورونا بالكامل، مشيرا إلى أنه تلقى الجرعة المعززة من لقاح كورونا في أكتوبر الماضي.