ألمانيا تسجل 18518 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الاثنين ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى سبعة ملايين و207847. جاء ذلك بعد تسجيل 18518 إصابة جديدة. وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 112223 بعد تسجيل 68 وفاة جديدة.

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