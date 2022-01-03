مقتل امرأة بإطلاق نار في بروكلين بالولايات المتحدة

قالت شرطة نيويورك، إن امرأة قتلت برصاص مسلح في مدينة بروكلين ليل أمس.
وأوضحت الشرطة، بحسب صحيفة "نيويورك بوست"، أن امرأة تبلغ من العمر 36 عاما وكلبها قتلا برصاص مسلح في بروكلين.
واستهدف المهاجم المرأة، بالقرب من تقاطع شارعي ديكالب وفرانكلين في بيدفورد-ستايفسانت في حوالي الساعة 9:45 مساء، بحسب للشرطة.
وقالت الشرطة إن المرأة نقلت إلى مستشفى بروكلين حيث تم الإعلان عن وفاتها.
ولم يتم تنفيذ أي اعتقالات في ساعة متأخرة من يوم الأحد.
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