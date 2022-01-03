الهند تسجل 33750 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات من وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين تسجيل 33750 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى زيادة منذ 18 سبتمبر أيلول وسط تزايد حالات الإصابة بالسلالة أوميكرون المتحورة من كورونا.
ارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في الهند إلى 34.92 مليون منذ بدء الجائحة.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 123 وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 481893.
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