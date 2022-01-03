تنزيلات 55% في اكسترا بالسعودية الان على الجوالات والاجهزة

عروض اكسترا على الأجهزة والجوالات، حرصت اكسترا على أن توفر إلى عملائها الكثير من الخصومات والتخفيضات على مختلف الأجهزة المنزلية بداية من الخلاطات والغلايات ومحضرات القهوة بالإضافة لأجهزة تنظيف الأرضيات والاهتمام بالملابس وغيرهم الكثير من الأجهزة المفيد تواجدها في كل منزل، وعليكم أن تعلموا أن جميع الأجهزة المتوفرة من ماركات عالمية وإليكم في مقالنا التالي أقوى عروض اكسترا على الأجهزة المنزلية.

عروض اكسترا على الأجهزة المنزلية:

حرصت اكسترا على أن توفر خصومات لعملائها على كافة أجهزتها الكهربائية بالتحديد مع نهاية العام الميلادي ومن أبرز الأجهزة التي يتوفر العرض عليها كلًا من التالي:

مكنسة هوفر لغسيل السجاد 1200 واط بتقنية سبين سكراب من أجل التنظيف العميق.

فيليبس قلاية بدون زيت مع نظام الهواء الساخن 1.2 كيلو، 6.2 لتر متوفرة باللون الأسود.

عرض على مايكروويف سوسو إل جي 20 لتر متوفر باللون الأسود.

عرض على فيليبس ماكينة تحضير القهوة 1.2 لتر 1000 واط متوفرة باللون الأسود.

عرض على كاوية بخار عمودية فيليبس 2000 واط 5 إعدادات للبخار متوفرة باللون البنفسجي.

فيليبس مبردة للمياه ساخن وبارد وعادي 500 واط متوفرة بلونين وهو الأسود والأبيض.

عروض على المكانس الكهربائية:

توفر اكسترا مجموعة من العروض على مختلف الأجهزة الكهربائية التي من بينها كلًلا من التالي:

مكنسة هوفر لغسيل السجاد 1200 واط مع تقنية سكين سكراب للتنظيف العميق مع خصم بنسبة 41.2%.

مكنسة هوفر لغسيل السجاد والأرضيات مع خصم بنسبة 38.38%.

مكنسة هوفر بلاتينيوم مكنسة التنظيف لغسيل السجاد العميق 1200 واط متوفرة باللون الأسود.

عرض على مكنسة كلاس برو مع قوة 2000 واط مع سعة 21 لتر.

فيليبس باوريرو مكنسة بدون كيس 1800 واط.

كلاس برو ممسحة البخار للسجاد والأرضيات.

عروض اكسترا على الأجهزة في المملكة العربية السعودية:

توفر اكسترا عروض على مختلف الأجهزة التي من بينها كلًا من التالي: