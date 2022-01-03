كوريا الجنوبية تسجل أول وفاة بمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية، فإن الشخصين اللذين كانا فى التسعينات من العمر ثبتت إصابتهما بالسلالة الجديدة شديدة العدوى بعد وفاتهما. وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت أمس الأحد، تسجيل 3833 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 639 ألفًا و83 إصابة، فيما تم تسجيل 69 حالة وفاة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 5649 حالة.

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