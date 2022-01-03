مقتل امرأة برصاص مسلح فى بروكلين الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة، إن امرأة تبلغ من العمر 36 عاما وكلبها قتلا برصاص مسلح فى بروكلين، مشيرة إلى أن المهاجم استهدف المرأة، بالقرب من تقاطع شارعى ديكالب وفرانكلين فى بيدفورد-ستايفسانت فى حوالى الساعة 9:45 مساء.

وبحسب الشرطة، فإن المرأة نقلت إلى مستشفى بروكلين حيث تم الإعلان عن وفاتها.