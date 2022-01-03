تعطيل الدراسة في السعودية “رسمياً” بسبب ظهور حالات إصابة بالمتحور الجديد حقيقة ام لا

ازداد البحث عن حقيقة تعطيل الدراسة في السعودية بسبب اوميكرون كافة محركات البحث في الفترة الأخيرة، من قبل المئات من أولياء الأمور خاصة في ظل انتشار الكثير من الأخبار والتقارير التي تشير إلى تعطيل الدراسة في جميع أنحاء المملكة السعودية والتي أثارت الجدل بشكل كبير في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب ظهور المتحور الجديد من فيروس كورونا أو ما يسمى “اوميكرون”، وفي التقرير التالي نقدم لكم كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بتوقف الدراسة في المملكة

حقيقة تعطيل الدراسة في السعودية بسبب اوميكرون

مازال يتسائل الكثير من الأشخاص وخاصة من أولياء الأمور ومن الطلبة والطالبات في المملكة العربية السعودية عن حقيقة تعطيل الدراسة في السعودية بسبب اوميكرون، للتأكد ما إذا كانت وزارة التعليم السعودية قد قامت بالفعل باتخاذ قرارات بتعليق الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد أم أنها اشاعات كاذبة، ومن جانبها خرجت الوزارة السعودية بتقرير نهائي يؤكد على نفي تلك الأحبار، وأنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن تأجيل الدراسة في المملكة حتى الآن، كما أشارت الجهات المسؤولة إلى أن مثل تلك القرارات الحاسمة بشأن تجنب الوباء لا تكون من مهام الوزارة بل تختص بها وزارة الصحة والسكان في المملكة.

تصريحات الوزارة بشأن تعطيل الدراسة في السعودية بسبب اوميكرون

أكدت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية أن الدراسة مستمرة بشكل طبيعي في كافة أنحاء المملكة، وأنه لا نية حتى الآن لاتخاذ قرار بتعطيل الدراسة في المملكة بسبب المتحور الجديد من كورونا وقد أشار وزير التعليم السعودي في بيان رسمي له مؤكدًا فيه على أن قرار تعطيل الدراسة في المملكة السعودية أمر سابق لأوانه موضحا أن المتحور الجديد لا يزال في بدايته حتى الآن، وذلك لا يسمح بإعطاء أي مؤشرات مبدأيه على خطورته، كما أكد الوزير على أنه سوف تعمل الوزارة دائمًا على مصلحة الطلاب أولًا والحفاظ على صحتهم مهما كلف الأمر، وأنه سوف يتم استكمال العام الدراسي الجاري عبر أي من الوسائل أو الطرق المتاحة حتى لا يتم تعطيل الطلاب مرة أخرى.