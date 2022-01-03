موريتانيا.. إغلاق الملاعب أمام الجمهور لمواجهة تفشي كورونا

أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، يوم الاثنين، قرارا يتعلق بالبطولات الوطنية التي تقام في البلاد، وذلك على خلفية ارتفاع الإصابات بكوفيد-19.

وقال الاتحاد في بيان على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "نظرا للوضع الصحي الحالي في البلاد، الذي يتميز بارتفاع ملحوظ في عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، وتجاوبا مع قرار السلطات الصحية الوطنية بفرض إجراءات الوقاية بصرامة، فقد قررت العصبة الوطنية لكرة القدم (LNF) إعادة تطبيق البروتوكول الصحي للجنة الطبية التابعة للاتحادية الموريتانية لكرة القدم، اعتبارا من يوم الاثنين 3 يناير 2022".

وأضاف البيان: "ستُلعب جميع المباريات التي تنظمها العصبة الوطنية خلف أبواب مغلقة".

وتابع: "سيتم تزويد جميع الأندية بتفاصيل هذا البروتوكول الصحي لتطبيقه بدقة".

واختتم البيان بالقول: "تأسف العصبة الوطنية لكرة القدم بإبلاغ الجمهور الرياضي بأن الوصول إلى الملاعب سيكون ممنوعا في هذه الفترة، على أن بإمكان الجميع متابعة مباريات البطولة الوطنية سوبر1 عبر البث المباشر على قناة الرياضية الموريتانية".

وكانت وزارة الصحة الموريتانية قد أعلنت مساء الأحد تسجيل 41 حالة شفاء، وحالتي وفاة، و315 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالات النشطة وصلت إلى 2039 حالة، من بينها 1973 حالة بدون أعراض، و41 حالة خفيفة، و25 حالة حرجة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 42182 إصابة، من بينها 39271 حالة شفاء و872 حالة وفاة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الموريتانية.