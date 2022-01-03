التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي المطور sbis hrsd طريقة التقديم واستعلام حالة الطلب

التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي المطور 1443 ورابط التقديم في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد يعد من أهم الأمور التي يسعى الكافة للحصول عليه من أجل التسجيل في برنامج الضمان الجديد بعد الإعلان عن نفاذه رسمياً، حيث أتاحت الموارد البشرية منصة الدعم والحماية الاجتماعية أمام جميع المواطنين المنطبق عليهم شروط الضمان المطور الجديدة لاستقبال طلبات التقديم على الضمان الاجتماعي المطور 1443، وخصصت الوزارة موقع الضمان المطور فقط لاستقبال جميع الطلبات التي تتعلق بالضمان بعد نقل كافة خدمات الضمان إليه بشكل رسمي، حيث يمكن من خلالها تسجيل ضمان اجتماعي جديد للحصول على مبلغ المعاش، والاستعلام عن نتائج الأهلية والاستحقاق أو نتائج القبول في الضمان، إلى جانب إتاحة إصدار مشهد الضمان الاجتماعي لتقديمه للجهة الحكومية الطالبة له.

التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي المطور 1443

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام الضمان الاجتماعي المطور للمساعدة في سد احتياجات الأسر ذات الدخل المنخفض أو المتوسط الأساسية، وذلك لتحسين ظروفهم المعيشية وتحقيق الاستقلال المالي لهم من خلال تقديم الدعم النقدي، ويتم الحصول على المعاش من خلال إيداعه في الحساب البنكي للمستحق بعد صدور نتائج الأهلية والقبول بشكل نهائي في البرنامج.

وقد تم التأكيد على استقبال الكثير من طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد من قبل وكيل وزارة الضمان الاجتماعي “سلطان الجريس” للحصول على الدعم المقدم من التنمية الاجتماعية، ويجب العلم أن البرنامج المطور للضمان الاجتماعي لا يقدم دعماً مالياً فقط، وإنما يسعى لتمكين المستحقين من التحول من الاحتياج إلى الإنتاج عن طريق التأهيل والتدريب وتقديم خدمات البحث عن فرص عمل مناسبة بالتعاون مع “هدف” صندوق تنمية الموارد البشرية.

حيث يتم تصنيف المستحقين المقبولين في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد إلى ثلاث فئات وهم (مستحق غير قابل للتأهيل مثل كبار السن – مستحق قابل للتأهيل مثل المرضى الذين يمكن علاجهم ليكونوا قادرين على العمل – مستحق قادر على العمل)، ومن يرغب في الحصول على رابط التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي المطور 1443، واستعلام نتائج الأهلية بعد صدور القرار النهائي، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

التقديم على الضمان الاجتماعي المطور واستعلام حالة الطلب (sbis.hrsd.gov.sa)

طريقة التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد 1443

تبدأ أولى خطوات التقديم في الضمان المطور بإنشاء مستخدم جديد على المنصة الإلكترونية، حيث يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي عن طريق النت دون الحاجة للذهاب إلى مراكز العناية بالعملاء أو مكاتب الضمان، ويتم إنشاء مستخدم جديد في موقع الضمان من خلال تعبئة الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد، ثم إنشاء كلمة مرور مطابقة للشروط المعروضة بالموقع، ثم النقر على مربع الشروط والأحكام وكتابة رمز التحقق والنقر على “تسجيل”.

ثم يتم تفعيل الجوال من خلال تعبئة رمز التحقق المرسل والنقر على توثيق، وسيطلب النظام تعبئة الهوية وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى موقع الضمان الاجتماعي الجديد 1443، وبذلك يكون المتقدم قد أنشأ مستخدماً جديداً في المنصة الإلكترونية يمكن من خلاله التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، ثم يتم البدء في تعبئة الملف الموحد عن طريق اتباع الخطوات الموضحة بالفيديو التالي:

وفي حال الرغبة في الحصول على رقم الضمان الاجتماعي أو حساب الضمان الاجتماعي تويتر للتواصل مع خدمة العملاء أو التعرف على موعد نزول الضمان الاجتماعي الدفعة الأولى للمتقدمين الجُدد بعد دراسة حالة الطلب لكل متقدم، ومعرفة طريقة حساب الضمان الجديد 1443، والحد الأدنى أو الحد المانع المحتسب للمعاش، يمكنه ذلك الآن، كما يمكن من خلال المقال الحصول على الضمان الاجتماعي المطور رابط التقديم واستعلام نتائج القبول.