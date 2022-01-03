مليشيا الحوثى تختطف سفينة إماراتية قبالة الحديدة

جدة - نرمين السيد - وقالت قوات التحالف، إن سفينة الشحن "روابى" التى تعرضت للقرصنة الحوثية ترفع علم دولة الإمارات، وكانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى إلى ميناء جازان.
وأضافت، أن السفينة المختطفة تحمل على متنها معدات خاصة بتشغيل مستشفى سعودى فى جزيرة سقطرى، وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية.
وتابعت قوات التحالف، بأن عملية القرصنة من قبل الحوثيين تعد تهديدا حقيقيا لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية فى البحر الأحمر، مضيفة "سنتخذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع القرصنة الحوثية للسفينة والتى قد تشمل استخدام القوة عند الاقتضاء".
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