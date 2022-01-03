فرنسا تزيل علم الاتحاد الأوروبى من قوس النصر.. اعرف السبب

وحسبما ذكرت "فرانس برس"، كانت راية الاتحاد الأوروبى وضعت مكان العلم الفرنسى ليلة رأس السنة، فى إشارة لتولى فرنسا رئاسة الاتحاد الأوروبى للأشهر الستة المقبلة، كما كان من المقرر إضاءة عشرات المعالم الرمزية الأخرى، مثل برج إيفل، والبانتيون فى فرنسا خلال الأسبوع الأول من يناير الجارى.
إلا أن خصوم ماكرون فى الانتخابات الرئاسية من تيار اليمين استغلوا واقعة إزالة العلم الفرنسى، متحدثين عن إهانة تراث فرنسا ومحاربيها.
وفى تغريدة عبر "تويتر"، قالت فاليرى بيكريس، مرشحة حزب الجمهوريين المحافظ للانتخابات الرئاسية: "رئاسة أوروبا نعم، محو الهوية الفرنسية كلا!"، ودعت ماكرون إلى إعادة رفع العلم الفرنسى، قائلة: "نحن مدينون بذلك لجنودنا الذين سفكت دماؤهم فى سبيل العلم".
فيما تعهدت مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن، برفع شكوى إلى مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية فى فرنسا، واصفة إزالة راية الاتحاد الأوروبى بأنه "نصر وطنى عظيم"، قائلة، إن "التعبئة الجماهيرية" أجبرت ماكرون على التراجع.
وقال مسؤول فى الرئاسة الفرنسية، أمس، إن "إزالة الراية قبل الفجر تتماشى مع الجدول الزمنى المقرر"، مشددًا على أنه كان من المفترض أن يبقى العلم مرفوعا أمام قوس النصر يومين فقط، على عكس الأضواء الزرقاء التى تضىء المعلم.
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