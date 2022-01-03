مستوطنون ينظمون مسيرة استفزازية فى القدس

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان، إن المستوطنين الذين يقدر عددهم بالعشرات اقتحموا سوق القطانين بالبلدة القديمة وأدوا رقصات استفزازية فى طرقاتها. وانتشرت قوات الاحتلال بشكل مكثف وعرقلت وأعاقت حركة الأهالى، كما حلّقت طائرة تابعة للاحتلال فوق منازل المقدسيين بالبلدة القديمة. وتصدى الشبان المقدسيون لاستفزازات المستوطنين بإطلاق الألعاب النارية.

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