ارتفاع إصابات كورونا فى الهند إلى 34.9 مليون شخصا

جدة - نرمين السيد - سجلت الهند 33 ألفا و750 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى حصيلة المصابين بالفيروس فى البلاد إلى 34 مليونا و922 ألفا و882 مصابا.





وأفادت وزارة الصحة الهندية، وفق ما نقلته صحيفة "إنديا توداى" اليوم الإثنين، بارتفاع تراكمى الوفيات إلى 481 ألفا و893 شخصا بعد وفاة 123 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن 10 آلاف و846 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالى المتعافين 34 مليونا و295 ألفا و407 أشخاص.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا فى الهند 145 ألفا و582 حالة.

وفى سياق متصل، ذكرت الوزارة أن عدد حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" ارتفعت فى البلاد إلى 1700 إصابة حتى الآن بعد تسجيل 175 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وقد تصدرت ولاية "ماهارشترا" عدد الإصابات، حيث سجلت حتى الآن 510 حالات، تلتها ولاية "دلهي" التى سجلت 351 إصابة.