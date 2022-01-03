بعد انتهاء المهلة.. التحالف يوجه ضربات جوية لمعسكر السوادية فى صنعاء

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات نقلتها وسائل إعلام سعودية، صباح اليوم الإثنين، قال التحالف، إن "بدء ضربات جوية لمعسكر السوادية استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية"، موضحًا أن "المعسكر يتم استخدامه للتخزين والإمداد وإطلاق الأسلحة النوعية".

وأكد التحالف على "اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والمتوافقة مع القانون الدولى الإنسانى".

وكان التحالف أعلن، أمس الأحد، قراره بتدمير وتحييد مصادر التهديد فى معسكر السوادية، استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية، مطالبًا المدنيين فى محافظة البيضاء اليمنية بإخلاء معسكر السوادية فى أسرع وقت.

وقال التحالف فى تبيهه: "على المدنيين إخلاء المعسكر، وإخراج الشاحنات قبل الـ 12 منتصف الليل بتوقيت صنعاء"، مشددًا على أن الحوثيين يتحملون المسؤولية القانونية بوجود المدنيين فى معسكر السوادية بعد ذلك التوقيت.