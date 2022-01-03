سوريا: مقتل 5 جنود وإصابة 20 فى هجوم لداعش

جدة - نرمين السيد - أكدت وسائل الإعلام الرسمية فى سوريا، اليوم الإثنين، مقتل 5 جنود، وإصابة 20 آخرين جراء هجوم شنه مسلحو تنظيم داعش على حافلة نقل عسكرية فى المنطقة 50 كم، شرقى المحطة الثالثة فى البادية السورية.





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