ضابط كبير: أكاديمية الدفاع البريطانية تعرضت لهجوم إلكترونى مدمر

جدة - نرمين السيد - تعرضت أكاديمية الدفاع البريطانية لهجوم إلكترونى تسبب فى أضرار كبيرة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الإثنين، نقلاً عن ضابط متقاعد رفيع المستوى، لافتة إلى أن مصدر هذا الهجوم ربما يكون من روسيا أو الصين.





وحسبما ذكرت وكالة أنباء "بى إيه ميديا" البريطانية، اليوم، قال المارشال الجوى إدوارد سترينجر، الذى تقاعد فى أغسطس الماضى، إن الهجوم الذى تم اكتشافه فى مارس 2021، يعنى أن أكاديمية الدفاع اضطرت إلى إعادة بناء شبكتها.

وقال المارشال البريطانى لشبكة "سكاى نيوز"، إنه لا يعرف ما إذا كان المسؤولون عن الهجوم هم مجرمون أم دولة معادية، مثل الصين أو روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، لكن الضرر لم يتم تصحيحه بالكامل حتى الأن حتى بعد أشهر.

فى حين أكدت شبكة "سكاى نيوز"، على أنه لم يكن هناك أى معلومات حساسة مخزنة على شبكة الأكاديمية.

وأشار سترينجر، إلى أنه "يمكن أن يكون أيا من هؤلاء، أو قد يكون مجرد شخص يحاول العثور على ثغرة أمنية لهجوم ببرنامج الفدية الذى كان، كما تعلمون، منظمة إجرامية صريحة".