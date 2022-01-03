الصين: إقالة مسؤولين كبيرين فى شيآن بسبب تفشى كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصينية، أمس الأحد، إقالة مسؤولين كبيرين فى شيآن، بعد ظهور بؤرة جديدة لفيروس كورونا فى المدينة الواقعة فى شمال البلاد، لافتة إلى أن الإغلاق العام الذى فرضته منذ 12 يوما أدى إلى خفض أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت السلطات المحلية، إنها أقالت اثنين من كبار ممثلى الحزب الشيوعى فى مقاطعة "يانتا" من أجل تعزيز عمل الوقاية والسيطرة على الوباء فى المنطقة، بعد معاقبة عشرات المسؤولين فى المدينة، الشهر الماضى. وأعلنت مدينة شيآن، اليوم الإثنين، تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 122 إصابة تم تسجيلها أمس الأحد، ليرتفع إجمالى عدد الإصابات بالفيروس فى المدينة إلى أكثر من 1600 إصابة منذ 9 ديسمبر الماضى. وقال المسؤول الإقليمى، ليو جو تشونغ، فى بيان "قمنا بشن هجوم شامل على الفيروس"، مشددا على ضرورة تخليص المدينة من كورونا فى أسرع وقت ممكن.

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