مقتل 20 شخصا باشتباكات بين مسلحين في كولومبيا

لقى ما لا يقل عن 20 شخصا حتفهم الأحد جراء اشتباكات بين عناصر سابقين في "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك) المحلولة ومقاتلي "جيش التحرير الوطني" بمقاطعة أروكا شرقي كولومبيا.
أفادت بذلك إذاعة "كاراكول" المحلية، مضيفة أن سلطات المقاطعة، الواقعة على الحدود مع فنزويلا، طلبت مساعدة من رئيس البلاد إيفان دوكا لاحتواء الموقف.
وسيعقد مجلس الأمن الكولومبي اليوم الاثنين اجتماعا لتقييم الوضع في المنطقة، فيما أبلغت السلطات المحلية بأن بعض سكان المنطقة قرروا مغادرة منازلهم مؤقتا.
وظل تنظيم "جيش التحرير الوطني" ANO"، الذي يضم حوالي 1500 عنصر، الجماعة المتمردة الوحيدة في كولومبيا بعد أن أبرمت الحكومة اتفاق سلام مع "فارك" في نوفمبر عام 2016.
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