نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2022 tawdif.men.gov.ma عبر موقع وزارة التربية الوطنية المغربية

نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2022، ينتظر الكثير من الأشخاص موعد ظهور نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2022، والخاصة باللوائح النهائية للناجحين حيث أنه من المفترض أن يتم الاعلان عن ظهورها خلال ساعات قليلة من الآن، لذلك يبحث الكثير عن الرابط الذي يمكنهم من خلاله الاستعلام عن النتائج والتابع لوزارة التربية الوطنية في المغرب، وفي هذا المقال نقدم لكم تفاصيل هذة النتائج.

نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2022

ومن هنا نرصد لكم أهم التفاصيل الخاصة بصدور نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2022، التي يرتفع عليها معدل البحث بشكل ملحوظ إذ يترقب الجميع معرفة اللوائح النهائية وأسماء الناجحين في مباراة التعليم بالتعاقد التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية مؤخرالمتابعة لوائح الانتظار ونتائج الانتقاء، وكذلك للاطلاع على نتائج الناجحين في الاختبارات الرسمية الشفوية، ويمكن الآن لجميع المهتمين البحث عن التفاصيل الخاصة بلوائح الناجحين في من خلال موقع وزارة التربية الوطنية المغربية، وفي سياق متصل أكدت بعض التقارير الرسمية بأنه مازالت عملية التصحيح مستمرة، وذلك للمداولة قبل الإعلانعن النتائج الكتابية بشكل رسمي خلال الساعات القادمة.

تفاصيل اعلان نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2022

واستكمالا لباقي تفاصيل نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2022 فمن الجدير بالذكر أن جهة الدار البيضاء سطات لها 3030 منصب، أما جهة الرباط سلا القنيطرة فتستحوذ على 1932 منصب، وجهة مراكش أسفي تمتلك 2537 منصب، وبالنسبة لجهة طنجة تطوان الحسيمة فلها 1872 منصب، وجهة سوس ماسة لها 1215 منصب، وأخيرا جهة الداخلة واد الذهب فتملك 109 منصب

وتجدر الاشارة أيضاً أنه كان قد تم نشر اللوائح النهائية في مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات، لجميع للمقبولين بها في يوم 9 ديسمبر 2021 الماضي، ويمكنكم الآن متابعة كافة الأخبار التي تخص النتائج الكتابية لـ مباراة التعليم بالتعاقد للعام 2021-2022 التي يزداد عليها البحث بشكل ملحوظ في الوقت الحالي، من خلال الموقع الرسمي الذي ذكرناه من قبل، وكذلك من خلال رابط التوظيف الرسمي بالمغرب، وسوف نتابع معكم فيما بعد رابط الاستعلام عن لوائح المقبولين في مباريات التعليم بالتعاقد، بشكل عام بعد الاطلاع على المصادر الرسمية.