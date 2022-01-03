رابط الاستعلام عن نتائج الشامل الدورة الشتوية 2022حسب الاسم ورقم الجلوس

يبحث جميع طلاب وطالبات جامعه البلقاء في الأردن عن نتائج الشامل 2022 حيث، انتهت طلاب من أداء الاختبارات الدورة الشتوية في الفترة الماضية، وينتظرون الآن الإعلان عن النتائج خلال المؤتمر الصحفى الذي سوف يقام في الجامعة حيث يعلن عنها الدكتور أحمد فخري العجلوني وهو رئيس الجامعة البلقاء التطبيقية وقد أكد سيادته على أن النتيجة سوف تكون الكترونيا من خلال رابط نتائج الدورة الشتوية و يتم الاستعلام عنها بالاسم ورقم الجلوس وهذا ما سوف نعرضه لجميع الطلاب فيما يلي.

موعد نتائج الشامل الدورة الشتوية لعام 2022

سوف يتم الإعلان عن نتائج الشامل للدوره الشتويه أو امتحانات الشهاده الجامعية المتوسطة، وذلك بداية من يوم الخميس الموافق 6 من شهر يناير لعام 2022 حيث أعلن الإعلامي باسم جماعة البلقاء التطبيقية وهو أحمد المناصير أنه سوف يتم عقد مؤتمر صحفي حضره رئيس الجامعة أحمد فخري العجلوني، وذلك فى الساعة العاشرة صباحا حيث أكد رئيس الجامعة أنه تم الانتهاء من عملية تدقيق الامتحانات وتصحيحها ولم يتبقى سوى الإعلان عن النتائج كما أعلن العلوني ان عدد الطلاب الذين ادوا الامتحانات 8614 طالبا وطالبا في 49 كلية جامعية متوسطة، وذلك تبعا 140 منهم 81 برنامج الخطط اللي الجديدة بالإضافة إلى 59 برنامج الخطة القديمة.

كيفية الحصول على نتائج الشامل الدورة الشتوية بالاسم ورقم الجلوس

وفرت الجامعة رابط رسمي خاص بها لعرض نتائج الدورة الشتوية لجميع الطلاب، حيث أن ذلك سوف يسهل عليهم كثير عند الحصول على النتيجة وايضا يوفر الكثير من الوقت والجهد وايضا الوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا حيث تحرص الجامعة على جميع طلاب بها والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، و الاستعلام على النتائج اتبع الخطوات التالية

تسجيل الدخول على الرابط الرسمي لموقع جامعة البلقاء التطبيقية.

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به والاسم.

يكتب الطالب كود المحافظة، كما هو مدون بالبطاقة الشخصية

يملأ الطالب جميع البيانات المطلوبة منه بطريقة صحيحة

يضغط الطالب على عرض النتائج

وبهذه الخطوات يتم عرض النتائج بشكل مفصل، حيث اننا في موقع ثقفني نعمل جاهدين لتوصيل المعلومات بشكل سليم ومن مصادر موثوقة.