قال وزير التعليم البريطاني ناظم الزهاوي إن متحور فيروس كورونا المعروف باسم "أوميكرون" ينتشر بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما أكثر من غيرهم.
لكن البيانات لا تشير إلى ضرورة فرض قدر أكبر من القيود، وذلك بفضل النسبة المرتفعة لكبار السن الذين تلقوا جرعات تنشيطية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
وقال الزهاوي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "نشهد زيادة في الإصابات بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما. لكن هذه الفئة تلقت في الأغلب جرعات تنشيطية. 90 بالمئة من الأشخاص فوق 50 عاما تلقوا جرعات تنشيطية".
وأضاف أن الحكومة ستقيم الوضع في إنجلترا الأربعاء.
وتابع الوزير: "في الوقت الحالي، لا يوجد في البيانات ما يجعلني أعتقد أننا بحاجة إلى فرض المزيد من القيود".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا تحدد الفئة العمرية الأكثر تأثرا بالمتحور "أوميكرون" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.