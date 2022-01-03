بعد 24 ساعة.. جنوب إفريقيا تعلن السيطرة على حريق البرلمان

جدة - نرمين السيد - وقال جيرمين كارلس المتحدث باسم خدمة الإطفاء والإنقاذ، إن "الحريق بات تحت السيطرة أثناء الليل".
وتسبب الحريق المستمر منذ صباح الأحد، بتدمير كامل مقر الجمعية الوطنية، حيث أن القاعة التى يجتمع فيها أعضاء البرلمان احترقت بالكامل، كما أن الحريق اندلع فى جناحين فى جزأين منفصلين من البرلمان.
وأوقفت الشرطة شخصًا واحدًا على خلفية الحريق، حيث يخضع حاليًا للتحقيق، ولا تزال السلطات تواصل تحرياتها لمعرفة أسباب الحادث.
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