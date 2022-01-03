إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين على التحالف الدولى فى مطار بغداد

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، اعترضت منظومة دفاع أمريكية هجوما بطائرات مسيرة على قاعدة فيكتوريا بمطار بغداد. واستهدف الهجوم بحسب تقارير صحفية محلية، الجناح الخاص بمنامات الجيش الأمريكى فى قاعدة فيكتوريا.

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