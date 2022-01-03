زيلنسكى: أوكرانيا وأمريكا تجمعهما «علاقات من نوع خاص»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تغريدة كتبها زيلينسكى عبر موقع "تويتر"، اليوم الإثنين، فى أعقاب محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكى جو بايدن.
وقال زيلينسكى: لقد ناقشنا الإجراءات المشتركة لأوكرانيا والولايات المتحدة والشركاء لحفظ السلام فى أوروبا، ومنع مزيد من التصعيد وإجراء إصلاحات والحد من تأثير الأوليجارشية (حكم الأقلية)، معربا عن تقديره للدعم الثابت لبلاده.
ومن جانبه، أكد بايدن، لنظيره الأوكرانى خلال المكالمة الهاتفية أن الولايات المتحدة سترد بشكل "حاسم"، فى حال "غزت روسيا أوكرانيا"، لافتا فى الوقت ذاته إلى أهمية الجهود الدبلوماسية، بما فى ذلك المحادثات حول الاستقرار الاستراتيجى، وخفض التصعيد فى دونباس.
وأفاد بيان البيت الأبيض بأن "بايدن أعرب عن دعمه للجهود الدبلوماسية، بدءًا من الأسبوع المقبل بحوار الاستقرار الاستراتيجى الثنائى، فى الناتو من خلال مجلس الناتو وروسيا، وفى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا".
كما أكد بايدن من جديد "التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، ودعمه لتدابير بناء الثقة لتهدئة التوترات فى دونباس والدبلوماسية النشطة للمضى قدمًا فى تنفيذ اتفاقات مينسك، دعماً لصيغة نورماندى".
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