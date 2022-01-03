جدة - نرمين السيد - أعرب كبير خبراء الأمراض المعدية فى الولايات المتحدة، الدكتور أنتونى فاوتشى، أمس الأحد، عن آمله فى عودة البلاد إلى الحياة الطبيعية بحلول فبراير أو مارس المقبل، وذلك إذا تم تطعيم المزيد من الأمريكيين وحصولهم على جرعات تعزيزية.





وفى تصريحات لقناة "إيه بى سى"، قال فاوتشى: "نأمل أن يجرى تطعيم عدد كاف من الأشخاص"، منوهًا إلى أن التطعيم سيساعد كثيرًا، عندما يتراجع معدل الإصابة بمتحور أوميكرون إلى مستوى منخفض، فى الحفاظ على مستوى منخفض بما يكفى، بحيث لا يعطل مجتمعنا واقتصادنا وطريقة حياتنا". وقال فاوتشى: "آمل أنه مع اقترابنا من فبراير أن نكون عند هذا المستوى من السيطرة"، موضحًا أنه لا يتنبأ، ولكنه يعرب عن أمله الشخصى. وبلغت جائحة كورونا مستويات جديدة صادمة فى الولايات المتحدة، مدفوعة بالمتحور أوميكرون شديد العدوى لفيروس كورونا، حيث سجلت أمريكا أكثر من 300 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا، وذلك لأول مرة منذ بدء تفشى المرض قبل عامين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فاوتشى: نأمل عودة الحياة الطبيعية فى أمريكا بحلول فبراير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.