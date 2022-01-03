وزير التعليم البريطاني: أوميكرون ينتشر بين الأشخاص فوق 50 عاما

قال وزير التعليم البريطاني، ناظم الزهاوي، إن سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا تنتشر بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، لكن البيانات لا تشير إلى ضرورة فرض قدر أكبر من القيود، وذلك بفضل النسبة المرتفعة لكبار السن الذين تلقوا جرعات تنشيطية من اللقاحات.
وقال الزهاوي لإذاعة (بي.بي.سي): “نشهد زيادة في الإصابات بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما.. لكن هذه الفئة تلقت في الأغلب جرعات تنشيطية ..تسعون بالمئة من الأشخاص فوق 50 عاما تلقوا جرعات تنشيطية”.
وأضاف أن الحكومة ستقيم الوضع في إنجلترا يوم الأربعاء. وتابع قائلا “في الوقت الحالي، لا يوجد في البيانات ما يجعلني أعتقد أننا بحاجة إلى فرض المزيد من القيود”.
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