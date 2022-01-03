موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 لشهر يناير 2022.. ورابط الاستعلام

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور، ينتظر الكثير من مستحقي الضمان الاجتماعي المطور موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لعام 2022 الذي أقرته وزارة الموارد البشرية والتنمية المحلية لكافة المستفيدين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق، وتعتزم الوزارة صرف الضمان المطور بشهر يناير الجاري لكافة الفئات المستحقة من الأشخاص الغير قادرين على العمل وجلب المال، وذلك بعد أن انتهت من فحص جميع الطلبات المقدمة من خلال موقعها الإلكتروني واختيار من هم مستوفين لشروط الاستحقاق المنوه عنها سابقا.

موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر يناير 2022

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الموعد المحدد لصرف الضمان الاجتماعي لشهر يناير والذي يرتقبه الكثير من المستفيدين، على أنه سوف يكون الموافق يوم واحد من شهر جمادى آخر 1443، و الرابع من يناير 2022، وقد نوهت الوزارة أن موعد الصرف ليس ثابتا شهريا ولكن قد يتغير لظروف خارجية إذا صادف موعده أي مناسبة أو عطلة رسمية بالدولة، لذلك من الضروري على جميع المستفيدين الاستعلام بشكل دوري عن موعد الاستحقاق من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم الـ 60 عاما.

ذوى الإعاقات والاحتياجات الخاصة.

النساء المطلقات.

النساء الأرامل.

الأسر الأشد فقرا.

الأشخاص الغير قادرين على العمل.

فى حال نقص أيا من شروط استحقاق الضمان الاجتماعي.

إذا اكتشف الوزارة أن هناك تلاعب وتزيف للأوراق المقدمة.

إذا لم يقوم المستفيد بالتحديث الدوري للبيانات فى خلال 30 يوما.

إذا لم يخضع المستفيد لبرامج التأهيل والتدريب التي توفرها الوزارة.

إذا لم يبحث المستفيد عن عمل بعد تلقى التأهيل والتدريب.

إذا توفى مستحق المعاش.

إذا تنازل المستحق عن صرف المعاش.

إذا كان يقيم المستفيد في أحد الدار أو الإيواءات العلاجية إقامة دائمة.

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