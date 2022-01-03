خلال 24 ساعة.. روسيا تسجل أكثر من 16 ألف إصابة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكر مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى روسيا اليوم الإثنين، وفق ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن أعداد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجى ارتفع إلى 311 ألفا و353 شخصا، بعد تسجيل وفاة 835 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتراجعت حصيلة إصابات ووفيات كوفيد-19 فى روسيا خلال الفترة الماضية، فى الوقت الذى أعلنت فيه السلطات الصحية الروسية ارتفاع مستوى المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا فى روسيا إلى 60.4%.

وكان وزير الصحة الروسى ميخائيل موراشكو، قد أعلن فى وقت سابق، أن أكثر من 78 مليون مواطن روسى تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين -خلال مؤتمره الصحفى السنوى الموسع، فى الـ23 من الشهر الماضى- أن نسبة المناعة الجماعية فى روسيا تبلغ 59.4%، وهو رقم غير كاف، مضيفا، "نحن بحاجة لمناعة جماعية بنسبة 80%".