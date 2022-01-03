زلزال بقوة 6 درجات يضرب شرق تايوان

ضرب زلزال بقوة 6 درجات قبالة سواحل شرق تايوان، اليوم الإثنين، وفق ما أعلن المكتب المركزي للأرصاد الجوية، فيما شعر سكان العاصمة تايبيه بالهزّة.
وأفاد مراسل فرانس برس في تايبيه أن الهزّة تواصلت 20 ثانية وكانت الأرض تتحرّك من جهة لأخرى.
وتجدر الإشارة إلى أنه في ديسمبر 2020، ضرب زلزال بقوة 6,2 درجات منطقة ييلان دون الإبلاغ عن أضرار ضخمة أو إصابات.
وفي سبتمبر 1999، تسبب زلزال بقوة 7,6 درجات في مقتل نحو 2400 شخص في أكثر الكوارث الطبيعية فتكا في تاريخ الجزيرة.
في عام 2018، ضرب زلزال بقوة 6,4 درجات مدينة هوالين، وهي منطقة جذب سياحي شهيرة، ما أدى إلى مقتل 17 شخصا وإصابة نحو 300 آخرين.
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