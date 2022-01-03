اضبط تردد القنوات الناقلة لكأس آمم أفريقيا 2022 على جميع الأقمار الصناعية “بدون تشفير”

القنوات الناقلة لكأس آمم أفريقيا 2022 على جميع الأقمار الصناعية التي يبحث عنها الكثير من محبي الكرة المستديرة، بعد إعلان بطولة كأس الأمم الأفريقية، القنوات المجانية الناقلة تكون على القمر الصناعي نايل سات، ويريد الباحثين الترددات لضبط القنوات التي سوف تذاع عليها المباراة، لذلك سوف نقدم لكم في هذا المقال القنوات وتردداتها على مختلف الأقمار الصناعية وكيفية ضبط الترددات بطريقة سهلة.

سوف تنطلق مباراة كأس الأمم الأفريقية على أراضي ملعب الكاميرون في فترة تبدأ من 9 من الشهر الجاري، وتنتهي البطولة في 6 من شهر فبراير القادم لسنة 2022، وكثير من الأشخاص لا يملكون اشتراكات في الباقات التلفزيونية للقنوات الرياضية التي تنقل المباريات المهمة، وتسعى لمعرفة القنوات الناقلة المفتوحة لمشاهدة بطولة كأس الأمم الأفريقية، وتحتل قنوات بي إن سبورت المركز الأول في نقل المباراة فى الوطن العربي والشرق الأوسط.

تنعقد مباراة الجزائر وسيراليون، يوم 11 من الشهر الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصراً، بالإضافة إلى مباراة مصر مع خصمها الفريق النيجيري، وذلك الساعة 6 م، وسوف تكون موعد المباراة بين السودان ونيجيريا في يوم 15 من اول شهور السنة في الساعة السادسة مساءً.

تتم المراجعة على القنوات التلفزيونية الحصرية الناقلة لمباراة كأس الأمم الأفريقية، وذلك من خلال الأقمار الصناعية المختلفة، يمكن ضبط الترددات بكل سهولة ويسر.

تردد قنوات ارينا سبورت على القمر الصناعي البلغاري

القمر: القمر البلغاري

التردد: 12382

الاتجاه: أفقي

معدل الترميز: 30000

ترددات القنوات الناقلة لدول افريقيا على هيسباسات

ترددات قنوات يورو سبورت

القمر: Hispasat

التردد: 12360

الاتجاه: أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: Hispasat

التردد: 12399

الاتجاه: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة تيفيبو سبورت على تركسات

القمر: الأتراك

التردد: 11853

الاتجاه: أفقي

معدل الترميز: 25000

مباريات منتخب مصر في كأس آمم أفريقيا 2022

تضم مجموعة منتخب مصر منتخب نيجيريا ومنتخب غينيا بيساو ومنتخب السودان ، وسوف تبدأ فاعليات البطولة يوم 9 يناير المقبل ، ويواجه المنتخب المصري منتخب نيجيريا في أولي مبارياته في دور المجموعات يوم 11 يناير 2022 ، وسوف تذاع البطولة على القنوات الناقلة لكأس آمم أفريقيا 2022 على جميع أقمار الصناعية المختلفة التي عرضناه سابقا.