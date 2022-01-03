تم الإعلان عن سعر الديزل في السعودية 2022 أرامكو من يوم 31 ديسميبر ليتم تطبيقه من بداية السنة الميلادية الجديدة، وتعتبر شركة أرمكو هي المسئولة عن أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية، لذلك سوف نتعرف على تفاصيل سعر لتر البنزين وأسعار الوقود الجديد لشهر يناير لعام 2022 وسنتعرف على نتائج هذا القرار.

أسعار البنزين في السعودية 2022 أرامكو

أعلنت أرامكو السعودية عن سعر الديزل الجديدة صباح يوم الجمعة 31 ديسمبر آخر أيام 2021 الموافق 27 جمادى الأول 1443 مع تطبيق الأسعار من تاريخ الإعلان في العام الجاري.

وتعتبر شركة أرامكو السعودية هي المنتج الأول للنفط في العالم وهي الهيئة المسئولة عن تحديد سعر البنزين.

من المعتاد أن تقوم الشركة بالإعلان عن الأسعار في يوم 10 من كل شهر ولكن هذه المرة كان مبكرة بعشرة أيام.

وتهدف الإعلانات الشهرية عن سعر الديزل للعام الجديد من أرامكو إلى أبقاء المستهلك والبائع على إضطلاع بسعر الرسمي وتجنب عمليات الاحتكار البنزين.

كم سعر الديزل في السعودية 2022 أرامكو

جاء سعر لتر الديزل الجديد في السعودية كما أعلنت شركة أرامكو على النحو التالي:

لتر بنزين 91 2.18 ريال بنزين 95 2.33 ريال الديزل 0.63 ريال الكيروسين 0.7 ريالًا غاز البترول المسال 0.75 ريال

كما نلاحظ فإن أسعار لتر الديزل شهدت أرتفاعاً في مختلف مدن ومناطق المملكة طبقًا لتعليمات مراجعة أرامكو.

ويمكنك متابعة تعديل أسعار النفط والإسفلت والغاز الطبيعي في الفترة القادمة عبر رابط موقع ارامكو الذي سيكون به سعر اللتر بشكل مباشر اليوم.

نتائج رفع سعر الديزل في السعودية اليوم

سيؤثر رفع أسعار وقود الديزل على أسعار المنتجات بشكل طفيف في السعودية لأنه يتم استهلاكه من خلال شحنات النقل الثقيل المسئولة عن النقل البري للمنتجات وخاصة الواردات.

هذا في الوقت الذي يشهد فيه العالم أرتفاعًا لأسعار النقل البحري.

والمتابع لسعر المحروقات في الفترة الأخيرة يلاحظ استقرارًا في الأسعار المطبقة لملاك السيارات وللمستهلكين من قطاعات مختلفة عدا النقل الثقيل.

ويذكر أن سعر الديزيل كان 0.52 ريال ليرتفع إلى 0.63 بنسبة زيادة 20% حيث مثلًا من يشتري 50 لتر سيدفع 31 بدلًا من 26 ريال سعودي.

ليس من المتوقع أن تقوم شركة أرامكو برفع سعر الديزل في السعودية 2022 على المدى القريب وذلك نتيجة استقرار أسعار النفط في السوق العالمي.

أما عن أسعار الوقود في السعودية فإن الموعد الرسمي للإعلان عن أسعار البنزين هو يوم 10 يناير 2022 القادم والذي ستعلن فيه الشركة عن ألأسعار الجديدة.

ويتوقع أن تستمر الأسعار التي ستعلن أرامكو عنها للبنزين يوم 10 حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري بدون تغيير.

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وفي الفترة الأخيرة قامت شركة أرامكو خلال نهاية 2021 بشراء محطات بنزين “سهل” التي تجاوزت 200 محطة من أجل توفير منافذ بيع بمنتجاتها النفطية. كما تنوي أرامكو السيطرة على الزيوت ومكررات البترول والديزل في السعودية والعالم. واستراتيجية ارامكو دائمًا هي أكبر شركة منتجة للنفط في العالم مع أقل تكاليف وأعلى جودة في الإنتاج. كما يشهد سعر تداول سهم أرامكو استقرارًا خلال الفترة الأخيرة عند متوسط 36 ريال دليل على استقرار وضع الشركة.

وبهذا نكون قد تعرفنا على تطورات أسعار الوقود في السعودية وسعر الديزل وتأثير ذلك على مستوى المواطنين.