استعلام معاش الضمان الاجتماعي 1443 في المملكة العربية السعودية

استعلام معاش الضمان الاجتماعي، حيث تعتبر من اهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية، وتعتبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي المسؤولة عن معاش الضمان الاجتماعي بالمملكة، وهذه الخدمة من أهدافها تسهيل عملية الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي 1443 لتوفير الوقت والجهد على المستفيدين، معاش الضمان الاجتماعي هو عبارة عن مبلغ مالي مقدم من وزارة الموارد البشرية لكل الفئات المستحقة من المواطنين السعوديين أو المقيمين بالمملكة، حيث دائما ما تسعى المملكة إلى توفير حياه كريمه لمواطنيها أو كل المقيمين على اراضيها من الوافدين بتقديم مبالغ ماليه لهم، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على تفاصيل استعلام معاش الضمان الاجتماعي.

استعلام معاش الضمان الاجتماعي

معاش الضمان الاجتماعي هو عبارة عن خدمه تقدم من خلال الحكومة السعودية إلى المواطنين والمواطنات المقيمين داخل الأراضي السعودية، حيث يتم حصولهم على مبلغ الضمان الاجتماعي كل شهر من خلال هيئة طريق الزكاة وتقدم لكل المواطنين السعوديين أو المقيمين داخل المملكة من الأجانب، وهناك فئات مستحقه من اجل الحصول على هذه المبالغ ولهذا نجد ان استعلام معاش الضمان الاجتماعي من اهم ما يتم البحث عنه للتعرف على هذه الفئات أو على أخبار معاش الضمان، وسوف نتعرف من خلال السطور القادمة على خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي.

اولا تقوم بالدخول على موقع وزارة الموارد البشرية الإلكتروني.

قم بالضغط على كلمة الخدمات الإلكترونية.

عليك باختيار خدمة الاستعلام عن رصيد الضمان.

قم بإدخال رقم الهوية أو رقم السجل المدني في المكان المخصصة لذلك.

الضغط على عرض التفاصيل.

المواطنين والمواطنات الذين بلغوا سن الشيخوخة. ذوي الاحتياجات الخاصة والعاجزين عن العمل. الأسر التي ليس لها عائل سواء أرملة أو مطلقة ويوجد لديها أبناء. السيدة التي لا تملك عائل. المرأة المعلقة التي هجرها زوجها.

خطوات الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعيالفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعياستعلام معاش الضمان الاجتماعي من خلال الجوال

هناك أيضا طرق اخرى من اجل الاستعلام معاش الضمان الاجتماعي وهو من خلال الموبايل، وهو عن طريق الاتصال بالأرقام المخصصة لهذا وهى 80001222777 أو 0112915588 ،وهذه أيضا من طرق استعلام معاش الضمان الاجتماعي.