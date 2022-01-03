نتائج الدفاع المدني تعرف علي خطوات الاستعلام عن نتائج قبول وظائف الدفاع المدني ، تعتبر المديرية العامة للدفاع المدني السعودي هي أهم إدارات وزارة الداخلية السعودية ، وتحظى بدعم كبير من الوزارة لتوفير كافة احتياجاتها ، و يبحث الكثير من المواطنين السعوديين في هذه الفترة ، عن نتائج قبول وظائف الدفاع المدني ، خاصة بعد إعلان وزارة الدفاع في المملكة صباح اليوم الأحد الموافق 2 يناير 2022 ، عن نتائج قبول المتقدمين لوظائف الدفاع المدني 1443 ، حيث انه متاح بالفعل للأشخاص الذين تقدموا معرفة نتائجهم عبر أبشر للتوظيف ، وسنتعرف من خلال مقالنا عن خطوات الاستعلام عن نتائج قبول الدفاع المدني ، وكيفية التواصل مع المديرية العامة للدفاع المدني ، من خلال السطور التالية.نتائج الدفاع المدني تعرف علي خطوات الاستعلام عن نتائج قبول وظائف الدفاع المدني
هناك مجموعة من الخطوات يجب اتباعها ، للاستعلام عن نتائج وظائف الدفاع المدني ، ومن هذه الخطوات ما يلي :
- أولا الدخول علي الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع المدني السعودي.
- القيام بملأ كافة البيانات المطلوبة ، والتأكد من ادخالها بشكل صحيح ، من الاسم ، ورقم الهوية ، والبريد الإلكتروني ، وكلمة المرور.
- بعد ذلك الدخول إلي نتائج الدفاع المدني لعام 1443.
- القيام بكتابة رقم التعريف الوطني ، ومراجعة جميع البيانات التي تم ادخالها ، والتأكد مره اخري من صحتها.
- الضغط علي استعلام ، وسوف تظهر النتيجة للمستعلم مباشرة.
يمكن الاستعلام عن القبول المبدئي بكل سهولة عبر منصة أبشر للتوظيف ، من خلال اتباع الخطوات الآتية :
- الدخول إلى موقع ابشر للتوظيف.
- تقوم بالانتقال إلى الصفحة الرئيسية للموقع.
- الضغط على زر “إشعار القبول” ، بالقائمة الموجودة.
- تظهر لك صفحة الاستعلام.
- قم بكتابة رقم الهوية الخاصة بك في المكان المخصص لذلك.
- إدخال تاريخ الميلاد وباقي البيانات بشكل صحيح.
- اختيار“جندي” الدفاع المدني.
- الضغط على زر عرض.
- ستظهر نتيجة القبول المبدئي ، وأيضا يتم ظهور التاريخ الخاص بالذهاب إلى المكان الذي ستقوم فيه باستكمال باقي الاجراءات.
هناك مجموعة من الشروط يجب توافرها لضمان القبول بوظائف الدفاع المدني ، ومن هذه الشروط ما يلي :
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- يشترط عدم الزواج من أجنبية.
- أن يتناسب الطول مع الوزن.
- ضرورة الحصول على المؤهل المطلوب.
- اجتياز كافة الاختبارات المقررة.
- عدم التعيين في وظيفة تخضع للنظام العسكري.
- يشترط أن يشهد له بحسن السير والسلوك والتعامل.
- أن يكون المتقدم من الرجال فقط.
تبدأ أيام الدوام في المديرية العامة للدفاع المدني من يوم الأحد إلى يوم الخميس ، من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 2 ونصف ظهرا ، وهناك رقم للتواصل لطرح أي استفسارات متعلقة بالوظائف والاستعلام ، حتي يتمكن المواطنين من الاتصال مباشرة بالمديرية ، دون الحاجة للذهاب إلي مقر المديرية ، لتوفير الوقت والجهد علي المواطنين ، وهو ما تسعي اليه الحكومة السعودية ، ونعرض لكم رقم التواصل وهو كالاتي :
- رقم المديرية العامة للدفاع المدني السعودي: 4925033-011.
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نتائج الدفاع المدني تعرف علي خطوات الاستعلام عن نتائج قبول وظائف الدفاع المدني ، تعتبر المديرية العامة للدفاع المدني السعودي هي أهم إدارات وزارة الداخلية السعودية ، وتحظى بدعم كبير من الوزارة لتوفير كافة احتياجاتها ، و يبحث الكثير من المواطنين السعوديين في هذه الفترة ، عن نتائج قبول وظائف الدفاع المدني ، خاصة بعد إعلان وزارة الدفاع في المملكة صباح اليوم الأحد الموافق 2 يناير 2022 ، عن نتائج قبول المتقدمين لوظائف الدفاع المدني 1443 ، حيث انه متاح بالفعل للأشخاص الذين تقدموا معرفة نتائجهم عبر أبشر للتوظيف ، وسنتعرف من خلال مقالنا عن خطوات الاستعلام عن نتائج قبول الدفاع المدني ، وكيفية التواصل مع المديرية العامة للدفاع المدني ، من خلال السطور التالية.نتائج الدفاع المدني تعرف علي خطوات الاستعلام عن نتائج قبول وظائف الدفاع المدني
هناك مجموعة من الخطوات يجب اتباعها ، للاستعلام عن نتائج وظائف الدفاع المدني ، ومن هذه الخطوات ما يلي :
- أولا الدخول علي الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع المدني السعودي.
- القيام بملأ كافة البيانات المطلوبة ، والتأكد من ادخالها بشكل صحيح ، من الاسم ، ورقم الهوية ، والبريد الإلكتروني ، وكلمة المرور.
- بعد ذلك الدخول إلي نتائج الدفاع المدني لعام 1443.
- القيام بكتابة رقم التعريف الوطني ، ومراجعة جميع البيانات التي تم ادخالها ، والتأكد مره اخري من صحتها.
- الضغط علي استعلام ، وسوف تظهر النتيجة للمستعلم مباشرة.
يمكن الاستعلام عن القبول المبدئي بكل سهولة عبر منصة أبشر للتوظيف ، من خلال اتباع الخطوات الآتية :
- الدخول إلى موقع ابشر للتوظيف.
- تقوم بالانتقال إلى الصفحة الرئيسية للموقع.
- الضغط على زر “إشعار القبول” ، بالقائمة الموجودة.
- تظهر لك صفحة الاستعلام.
- قم بكتابة رقم الهوية الخاصة بك في المكان المخصص لذلك.
- إدخال تاريخ الميلاد وباقي البيانات بشكل صحيح.
- اختيار“جندي” الدفاع المدني.
- الضغط على زر عرض.
- ستظهر نتيجة القبول المبدئي ، وأيضا يتم ظهور التاريخ الخاص بالذهاب إلى المكان الذي ستقوم فيه باستكمال باقي الاجراءات.
هناك مجموعة من الشروط يجب توافرها لضمان القبول بوظائف الدفاع المدني ، ومن هذه الشروط ما يلي :
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- يشترط عدم الزواج من أجنبية.
- أن يتناسب الطول مع الوزن.
- ضرورة الحصول على المؤهل المطلوب.
- اجتياز كافة الاختبارات المقررة.
- عدم التعيين في وظيفة تخضع للنظام العسكري.
- يشترط أن يشهد له بحسن السير والسلوك والتعامل.
- أن يكون المتقدم من الرجال فقط.
تبدأ أيام الدوام في المديرية العامة للدفاع المدني من يوم الأحد إلى يوم الخميس ، من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 2 ونصف ظهرا ، وهناك رقم للتواصل لطرح أي استفسارات متعلقة بالوظائف والاستعلام ، حتي يتمكن المواطنين من الاتصال مباشرة بالمديرية ، دون الحاجة للذهاب إلي مقر المديرية ، لتوفير الوقت والجهد علي المواطنين ، وهو ما تسعي اليه الحكومة السعودية ، ونعرض لكم رقم التواصل وهو كالاتي :
- رقم المديرية العامة للدفاع المدني السعودي: 4925033-011.