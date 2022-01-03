نتائج الدفاع المدني تعرف علي خطوات الاستعلام عن نتائج قبول وظائف الدفاع المدني ، تعتبر المديرية العامة للدفاع المدني السعودي هي أهم إدارات وزارة الداخلية السعودية ، وتحظى بدعم كبير من الوزارة لتوفير كافة احتياجاتها ، و يبحث الكثير من المواطنين السعوديين في هذه الفترة ، عن نتائج قبول وظائف الدفاع المدني ، خاصة بعد إعلان وزارة الدفاع في المملكة صباح اليوم الأحد الموافق 2 يناير 2022 ، عن نتائج قبول المتقدمين لوظائف الدفاع المدني 1443 ، حيث انه متاح بالفعل للأشخاص الذين تقدموا معرفة نتائجهم عبر أبشر للتوظيف ، وسنتعرف من خلال مقالنا عن خطوات الاستعلام عن نتائج قبول الدفاع المدني ، وكيفية التواصل مع المديرية العامة للدفاع المدني ، من خلال السطور التالية.

نتائج الدفاع المدني تعرف علي خطوات الاستعلام عن نتائج قبول وظائف الدفاع المدني

هناك مجموعة من الخطوات يجب اتباعها ، للاستعلام عن نتائج وظائف الدفاع المدني ، ومن هذه الخطوات ما يلي :

أولا الدخول علي الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع المدني السعودي.

القيام بملأ كافة البيانات المطلوبة ، والتأكد من ادخالها بشكل صحيح ، من الاسم ، ورقم الهوية ، والبريد الإلكتروني ، وكلمة المرور.

بعد ذلك الدخول إلي نتائج الدفاع المدني لعام 1443.

القيام بكتابة رقم التعريف الوطني ، ومراجعة جميع البيانات التي تم ادخالها ، والتأكد مره اخري من صحتها.

الضغط علي استعلام ، وسوف تظهر النتيجة للمستعلم مباشرة.

كيفية الاستعلام عن نتائج قبول الدفاع المدني عبر منصة ابشر

يمكن الاستعلام عن القبول المبدئي بكل سهولة عبر منصة أبشر للتوظيف ، من خلال اتباع الخطوات الآتية :

الدخول إلى موقع ابشر للتوظيف.

تقوم بالانتقال إلى الصفحة الرئيسية للموقع.

الضغط على زر “إشعار القبول” ، بالقائمة الموجودة.

تظهر لك صفحة الاستعلام.

قم بكتابة رقم الهوية الخاصة بك في المكان المخصص لذلك.

إدخال تاريخ الميلاد وباقي البيانات بشكل صحيح.

اختيار“جندي” الدفاع المدني.

الضغط على زر عرض.

ستظهر نتيجة القبول المبدئي ، وأيضا يتم ظهور التاريخ الخاص بالذهاب إلى المكان الذي ستقوم فيه باستكمال باقي الاجراءات.

شروط القبول في وظائف الدفاع المدني

هناك مجموعة من الشروط يجب توافرها لضمان القبول بوظائف الدفاع المدني ، ومن هذه الشروط ما يلي :

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يشترط عدم الزواج من أجنبية.

أن يتناسب الطول مع الوزن.

ضرورة الحصول على المؤهل المطلوب.

اجتياز كافة الاختبارات المقررة.

عدم التعيين في وظيفة تخضع للنظام العسكري.

يشترط أن يشهد له بحسن السير والسلوك والتعامل.

أن يكون المتقدم من الرجال فقط.

كيفية التواصل مع المديرية العامة للدفاع المدني

تبدأ أيام الدوام في المديرية العامة للدفاع المدني من يوم الأحد إلى يوم الخميس ، من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 2 ونصف ظهرا ، وهناك رقم للتواصل لطرح أي استفسارات متعلقة بالوظائف والاستعلام ، حتي يتمكن المواطنين من الاتصال مباشرة بالمديرية ، دون الحاجة للذهاب إلي مقر المديرية ، لتوفير الوقت والجهد علي المواطنين ، وهو ما تسعي اليه الحكومة السعودية ، ونعرض لكم رقم التواصل وهو كالاتي :