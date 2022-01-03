كيفية طلب خدمة تقدير والفئات المستفيدة منها ، هي خدمة مقدمة من الاحوال المدنية ، وتسمي بخدمة تقدير الإلكترونية ، للأشخاص كبار السن أو ذويهم من المواطنين والمواطنات داخل المملكة العربية السعودية ، وتخدم خدمة تقدير العديد من الفئات ، حيث أنها لم تقتصر علي كبار السن ، بل شملت المرضى ، وذوي الاحتياجات الخاصة ، والغير قادرين على زيارة مكاتب الأحوال المدنية ، ويقوم المواطن بتقديم طلب إلكتروني ، لاجراء بعض الخدمات ، ثم تقوم الاحوال المدنية بدورها ، بإرسال احد المندوبين لديها لتأدية هذه الخدمة ، في أي مكان ، ومعه حقيبته وبها جميع الأغراض المطلوبة ، لأداء المهمة المطلوبة ، ويمكنكم من خلال موقعنا الاطلاع علي كيفية التسجيل في بطاقة أولوية ومميزاتها وشروط استخدامها ، وسنعرض من خلال مقالنا كيفية طلب خدمة تقدير بكل سهولة ويسر ، من خلال موقع ابشر الإلكتروني ، من خلال السطور التالية.

الدخول إلى موقع أبشر الإلكتروني .

اختيار ابشر للأفراد .

تسجيل الدخول إلى حسابك من خلال إدخال رقم الهوية ، وكلمة المرور ، ثم اضغط على ” تسجيل الدخول ” .

قم بإدخال رقم الجوال الخاص بك ، و كود تفعيل في الصفحة التالية من أجل التأكد من هويتك .

تقوم باختيار ” الخدمات ”.

ستظهر جميع المؤسسات ، نقوم باختيار ” الاحوال المدنية “.

تقوم باختيار خدمة ” تقدير ” من خدمات الاحوال المدنية.

ستظهر صفحة تشرح طريقة تقديم الخمة ، للاستفادة منها ، قم بالضغط على ” التالي ” .

قم بإدخال رقم الهوية ، وتاريخ الميلاد للمستفيد من الخدمة ثم اضغط على زر ” التالي ” .

ثم بعد ذلك قم باختيار الخدمة ، و منها اختر الخدمة المطلوبة .

قم باختيار المنطقة التي تقيم بها ، مع إدخال العنوان ، و كذلك إضافة رقم الجوال ، و ارفاق التقارير المطلوبة .

الاطلاع على تفاصيل الخدمة المطلوبة ، ثم الضغط علي ” إرسال الطلب ” .

تظهر رسالة بان عملية الإرسال تمت بنجاح ، وسيصل للجوال رسالة بإتمام الطلب ، ورقم مرجعي خاص.

عليك انتظار مكالمة من الموظف المختص ، وذلك لتأكيد طلب الخدمة بشكل شخصي و ترتيب ميعاد الزيارة .

يقوم الموظف بالانتقال إليك طبقا للعنوان ، و يقوم بالاتصال مرة اخرى على الرقم المضاف في الطلب من اجل إبلاغك بانه في الطريق إليك.

كيفية طلب خدمة تقدير والفئات المستفيدة منهاالخدمات التي تقدمها خدمة تقدير لكبار السن

يستطيع المواطنين في المملكة العربية السعودية ، الحصول علي مجموعة من الخدمات ، من خلال خدمة تقدير ، ومن هذه الخدمات ما يلي :