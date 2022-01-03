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كيفية طلب خدمة تقدير والفئات المستفيدة منها

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كيفية طلب خدمة تقدير والفئات المستفيدة منها ، هي خدمة مقدمة من الاحوال المدنية ، وتسمي بخدمة تقدير الإلكترونية ، للأشخاص كبار السن أو ذويهم من المواطنين والمواطنات داخل المملكة العربية السعودية ، وتخدم خدمة تقدير العديد من الفئات ، حيث أنها لم تقتصر علي كبار السن ، بل شملت  المرضى ، وذوي الاحتياجات الخاصة ، والغير قادرين على زيارة مكاتب الأحوال المدنية ، ويقوم المواطن بتقديم طلب إلكتروني ، لاجراء بعض الخدمات ، ثم تقوم الاحوال المدنية بدورها ، بإرسال احد المندوبين لديها لتأدية هذه الخدمة ، في أي مكان ، ومعه حقيبته وبها جميع الأغراض المطلوبة ، لأداء المهمة المطلوبة ، ويمكنكم من خلال موقعنا الاطلاع علي كيفية التسجيل في بطاقة أولوية ومميزاتها وشروط استخدامها ، وسنعرض من خلال مقالنا كيفية طلب خدمة تقدير بكل سهولة ويسر ، من خلال موقع ابشر الإلكتروني ، من خلال السطور التالية.

كيفية طلب خدمة تقدير والفئات المستفيدة منها
  • الدخول إلى موقع أبشر الإلكتروني .
  • اختيار ابشر للأفراد .
  • تسجيل الدخول إلى حسابك من خلال إدخال رقم الهوية ،  وكلمة المرور ، ثم اضغط على ” تسجيل الدخول ” .
  • قم بإدخال رقم الجوال الخاص بك ، و كود تفعيل في الصفحة التالية من أجل التأكد من هويتك .
  •  تقوم باختيار ” الخدمات ”.
  •  ستظهر جميع المؤسسات ، نقوم باختيار ” الاحوال المدنية “.
  • تقوم باختيار خدمة ” تقدير ” من خدمات الاحوال المدنية.
  • ستظهر صفحة تشرح طريقة تقديم الخمة ، للاستفادة منها ، قم بالضغط على ” التالي ” .
  • قم بإدخال رقم الهوية ، وتاريخ الميلاد للمستفيد من الخدمة ثم اضغط على زر ” التالي ” .
  • ثم بعد ذلك قم باختيار الخدمة ، و منها اختر الخدمة المطلوبة .
  • قم  باختيار المنطقة التي تقيم بها  ، مع إدخال العنوان  ، و كذلك إضافة رقم الجوال ، و ارفاق التقارير المطلوبة .
  •  الاطلاع على تفاصيل الخدمة المطلوبة  ، ثم الضغط علي ” إرسال الطلب ” .
  • تظهر رسالة بان عملية الإرسال تمت بنجاح ، وسيصل للجوال رسالة بإتمام الطلب ، ورقم مرجعي خاص.
  •  عليك انتظار مكالمة من الموظف المختص ، وذلك لتأكيد طلب الخدمة بشكل شخصي و ترتيب ميعاد الزيارة .
  • يقوم الموظف بالانتقال إليك  طبقا للعنوان ، و يقوم بالاتصال مرة اخرى على الرقم المضاف في الطلب من اجل إبلاغك بانه في الطريق إليك.
الخدمات التي تقدمها خدمة تقدير لكبار السن

يستطيع المواطنين في المملكة العربية السعودية ، الحصول علي مجموعة من الخدمات ، من خلال خدمة تقدير ، ومن هذه الخدمات ما يلي :

  • إصدار الهوية الوطنية .
  • تجديد الهوية الوطنية .
  • بدل فاقد أو تالف لبطاقة الهوية الوطنية .

الوسوم

كيفية طلب خدمة تقدير والفئات المستفيدة منها ، هي خدمة مقدمة من الاحوال المدنية ، وتسمي بخدمة تقدير الإلكترونية ، للأشخاص كبار السن أو ذويهم من المواطنين والمواطنات داخل المملكة العربية السعودية ، وتخدم خدمة تقدير العديد من الفئات ، حيث أنها لم تقتصر علي كبار السن ، بل شملت  المرضى ، وذوي الاحتياجات الخاصة ، والغير قادرين على زيارة مكاتب الأحوال المدنية ، ويقوم المواطن بتقديم طلب إلكتروني ، لاجراء بعض الخدمات ، ثم تقوم الاحوال المدنية بدورها ، بإرسال احد المندوبين لديها لتأدية هذه الخدمة ، في أي مكان ، ومعه حقيبته وبها جميع الأغراض المطلوبة ، لأداء المهمة المطلوبة ، ويمكنكم من خلال موقعنا الاطلاع علي كيفية التسجيل في بطاقة أولوية ومميزاتها وشروط استخدامها ، وسنعرض من خلال مقالنا كيفية طلب خدمة تقدير بكل سهولة ويسر ، من خلال موقع ابشر الإلكتروني ، من خلال السطور التالية.

كيفية طلب خدمة تقدير والفئات المستفيدة منها
  • الدخول إلى موقع أبشر الإلكتروني .
  • اختيار ابشر للأفراد .
  • تسجيل الدخول إلى حسابك من خلال إدخال رقم الهوية ،  وكلمة المرور ، ثم اضغط على ” تسجيل الدخول ” .
  • قم بإدخال رقم الجوال الخاص بك ، و كود تفعيل في الصفحة التالية من أجل التأكد من هويتك .
  •  تقوم باختيار ” الخدمات ”.
  •  ستظهر جميع المؤسسات ، نقوم باختيار ” الاحوال المدنية “.
  • تقوم باختيار خدمة ” تقدير ” من خدمات الاحوال المدنية.
  • ستظهر صفحة تشرح طريقة تقديم الخمة ، للاستفادة منها ، قم بالضغط على ” التالي ” .
  • قم بإدخال رقم الهوية ، وتاريخ الميلاد للمستفيد من الخدمة ثم اضغط على زر ” التالي ” .
  • ثم بعد ذلك قم باختيار الخدمة ، و منها اختر الخدمة المطلوبة .
  • قم  باختيار المنطقة التي تقيم بها  ، مع إدخال العنوان  ، و كذلك إضافة رقم الجوال ، و ارفاق التقارير المطلوبة .
  •  الاطلاع على تفاصيل الخدمة المطلوبة  ، ثم الضغط علي ” إرسال الطلب ” .
  • تظهر رسالة بان عملية الإرسال تمت بنجاح ، وسيصل للجوال رسالة بإتمام الطلب ، ورقم مرجعي خاص.
  •  عليك انتظار مكالمة من الموظف المختص ، وذلك لتأكيد طلب الخدمة بشكل شخصي و ترتيب ميعاد الزيارة .
  • يقوم الموظف بالانتقال إليك  طبقا للعنوان ، و يقوم بالاتصال مرة اخرى على الرقم المضاف في الطلب من اجل إبلاغك بانه في الطريق إليك.
الخدمات التي تقدمها خدمة تقدير لكبار السن

يستطيع المواطنين في المملكة العربية السعودية ، الحصول علي مجموعة من الخدمات ، من خلال خدمة تقدير ، ومن هذه الخدمات ما يلي :

  • إصدار الهوية الوطنية .
  • تجديد الهوية الوطنية .
  • بدل فاقد أو تالف لبطاقة الهوية الوطنية .

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