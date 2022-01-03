كيفية طلب خدمة تقدير والفئات المستفيدة منها ، هي خدمة مقدمة من الاحوال المدنية ، وتسمي بخدمة تقدير الإلكترونية ، للأشخاص كبار السن أو ذويهم من المواطنين والمواطنات داخل المملكة العربية السعودية ، وتخدم خدمة تقدير العديد من الفئات ، حيث أنها لم تقتصر علي كبار السن ، بل شملت المرضى ، وذوي الاحتياجات الخاصة ، والغير قادرين على زيارة مكاتب الأحوال المدنية ، ويقوم المواطن بتقديم طلب إلكتروني ، لاجراء بعض الخدمات ، ثم تقوم الاحوال المدنية بدورها ، بإرسال احد المندوبين لديها لتأدية هذه الخدمة ، في أي مكان ، ومعه حقيبته وبها جميع الأغراض المطلوبة ، لأداء المهمة المطلوبة ، ويمكنكم من خلال موقعنا الاطلاع علي كيفية التسجيل في بطاقة أولوية ومميزاتها وشروط استخدامها ، وسنعرض من خلال مقالنا كيفية طلب خدمة تقدير بكل سهولة ويسر ، من خلال موقع ابشر الإلكتروني ، من خلال السطور التالية.كيفية طلب خدمة تقدير والفئات المستفيدة منها
- الدخول إلى موقع أبشر الإلكتروني .
- اختيار ابشر للأفراد .
- تسجيل الدخول إلى حسابك من خلال إدخال رقم الهوية ، وكلمة المرور ، ثم اضغط على ” تسجيل الدخول ” .
- قم بإدخال رقم الجوال الخاص بك ، و كود تفعيل في الصفحة التالية من أجل التأكد من هويتك .
- تقوم باختيار ” الخدمات ”.
- ستظهر جميع المؤسسات ، نقوم باختيار ” الاحوال المدنية “.
- تقوم باختيار خدمة ” تقدير ” من خدمات الاحوال المدنية.
- ستظهر صفحة تشرح طريقة تقديم الخمة ، للاستفادة منها ، قم بالضغط على ” التالي ” .
- قم بإدخال رقم الهوية ، وتاريخ الميلاد للمستفيد من الخدمة ثم اضغط على زر ” التالي ” .
- ثم بعد ذلك قم باختيار الخدمة ، و منها اختر الخدمة المطلوبة .
- قم باختيار المنطقة التي تقيم بها ، مع إدخال العنوان ، و كذلك إضافة رقم الجوال ، و ارفاق التقارير المطلوبة .
- الاطلاع على تفاصيل الخدمة المطلوبة ، ثم الضغط علي ” إرسال الطلب ” .
- تظهر رسالة بان عملية الإرسال تمت بنجاح ، وسيصل للجوال رسالة بإتمام الطلب ، ورقم مرجعي خاص.
- عليك انتظار مكالمة من الموظف المختص ، وذلك لتأكيد طلب الخدمة بشكل شخصي و ترتيب ميعاد الزيارة .
- يقوم الموظف بالانتقال إليك طبقا للعنوان ، و يقوم بالاتصال مرة اخرى على الرقم المضاف في الطلب من اجل إبلاغك بانه في الطريق إليك.
يستطيع المواطنين في المملكة العربية السعودية ، الحصول علي مجموعة من الخدمات ، من خلال خدمة تقدير ، ومن هذه الخدمات ما يلي :
- إصدار الهوية الوطنية .
- تجديد الهوية الوطنية .
- بدل فاقد أو تالف لبطاقة الهوية الوطنية .
الوسوم
كيفية طلب خدمة تقدير والفئات المستفيدة منها ، هي خدمة مقدمة من الاحوال المدنية ، وتسمي بخدمة تقدير الإلكترونية ، للأشخاص كبار السن أو ذويهم من المواطنين والمواطنات داخل المملكة العربية السعودية ، وتخدم خدمة تقدير العديد من الفئات ، حيث أنها لم تقتصر علي كبار السن ، بل شملت المرضى ، وذوي الاحتياجات الخاصة ، والغير قادرين على زيارة مكاتب الأحوال المدنية ، ويقوم المواطن بتقديم طلب إلكتروني ، لاجراء بعض الخدمات ، ثم تقوم الاحوال المدنية بدورها ، بإرسال احد المندوبين لديها لتأدية هذه الخدمة ، في أي مكان ، ومعه حقيبته وبها جميع الأغراض المطلوبة ، لأداء المهمة المطلوبة ، ويمكنكم من خلال موقعنا الاطلاع علي كيفية التسجيل في بطاقة أولوية ومميزاتها وشروط استخدامها ، وسنعرض من خلال مقالنا كيفية طلب خدمة تقدير بكل سهولة ويسر ، من خلال موقع ابشر الإلكتروني ، من خلال السطور التالية.كيفية طلب خدمة تقدير والفئات المستفيدة منها
- الدخول إلى موقع أبشر الإلكتروني .
- اختيار ابشر للأفراد .
- تسجيل الدخول إلى حسابك من خلال إدخال رقم الهوية ، وكلمة المرور ، ثم اضغط على ” تسجيل الدخول ” .
- قم بإدخال رقم الجوال الخاص بك ، و كود تفعيل في الصفحة التالية من أجل التأكد من هويتك .
- تقوم باختيار ” الخدمات ”.
- ستظهر جميع المؤسسات ، نقوم باختيار ” الاحوال المدنية “.
- تقوم باختيار خدمة ” تقدير ” من خدمات الاحوال المدنية.
- ستظهر صفحة تشرح طريقة تقديم الخمة ، للاستفادة منها ، قم بالضغط على ” التالي ” .
- قم بإدخال رقم الهوية ، وتاريخ الميلاد للمستفيد من الخدمة ثم اضغط على زر ” التالي ” .
- ثم بعد ذلك قم باختيار الخدمة ، و منها اختر الخدمة المطلوبة .
- قم باختيار المنطقة التي تقيم بها ، مع إدخال العنوان ، و كذلك إضافة رقم الجوال ، و ارفاق التقارير المطلوبة .
- الاطلاع على تفاصيل الخدمة المطلوبة ، ثم الضغط علي ” إرسال الطلب ” .
- تظهر رسالة بان عملية الإرسال تمت بنجاح ، وسيصل للجوال رسالة بإتمام الطلب ، ورقم مرجعي خاص.
- عليك انتظار مكالمة من الموظف المختص ، وذلك لتأكيد طلب الخدمة بشكل شخصي و ترتيب ميعاد الزيارة .
- يقوم الموظف بالانتقال إليك طبقا للعنوان ، و يقوم بالاتصال مرة اخرى على الرقم المضاف في الطلب من اجل إبلاغك بانه في الطريق إليك.
يستطيع المواطنين في المملكة العربية السعودية ، الحصول علي مجموعة من الخدمات ، من خلال خدمة تقدير ، ومن هذه الخدمات ما يلي :
- إصدار الهوية الوطنية .
- تجديد الهوية الوطنية .
- بدل فاقد أو تالف لبطاقة الهوية الوطنية .