منصة مدرستي: طريقة دخول الحصص وتسجيل الحضور “التعليم عن بُعد” schools.madrasati.sa

قررت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بتفعيل رابط تسجيل الدخول لحضور الحصص ورصد نسبة الحضور والغياب عبر منصة مدرستي للعودة للمدارس، حيث أنه تعتبر منصة مدرستي هي الأساس الذي أعتمد عليه الطلاب في استكمال المسيرة التعليمية منذ بداية الجائحة الاولي، وعندما اضطرت الحكومة لوقف الحضور في المدارس، ومازالت المنصة لوقتنا الحالي، تقدم الكثير من الخدمات للطلاب الذين يعتمدون عليها في تلقي الحصص في أي وقت.

كيفية دخول الحصص في منصة مدرستي

من أهم الخدمات التي توفرها منصة مدرستي هو الاطلاع على الجدول المدرسي و حضور الحصص، ولكي يتمكن الطلاب من حضورالحصص المقررة عليهم عبر المنصة، يجب اتباع الخطوات التالية:

أولاً يجب الانتقال إلى الرابط الخاص ب منصة مدرستي لتسجيل الدخول .

. بعد ذلك يجب على الطالب تسجيل الدخول من خلال حسابه.

ومن ثم عليه الدخول إلى التواصل المجتمعي من خلال الصفحة الرئيسية للمنصة.

حيث يمكن من خلاله التعرف على الدروس المقررة، ثم النقر على روابط الدروس المتاحة.

بعد الانتهاء يتم الضغط على أيقونة انضمام لحضور الحصة.

طريقة تسجيل ورصد الغياب عبر منصة مدرستي التعليمية

تعد عملية تسجيل الحضور في منصة مدرستي واحدة من أبرز الخدمات المقدمة للطلاب في المملكة العربية السعودية كما ذكرنا من قبل، حيث أنها تتيح للمعلمين معرفة نسبة غياب الطلاب كما تمكن أولياء الأمور كذلك من التعرف على نسبة حضور وغياب أبناءهم للحصص الدراسية من خلال المنصة للصفوف التعليمية الأولى وحتى الصف الثانوي، ويمكن تسجيل الحضور من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب أولاً الولوج إلى الرابط الخاص بمنصة مدرستي التعليمية.

ومن ثن تسجيل الدخول والانتقال إلى أيقونة خيار جدولي من قائمة الخدمات المتاحة.

بعد ذلك يجب النقر على خيار الدرس واختيار الحصة الذي يرغب الطالب في حضورها.

ومن ثم وضع علامة صح بجانب تبويب الحضور، وحينها سيتم رصد نسبة حضور الطالب وتقديم تقرير أسبوعي بها، ويمكن لأولياء الأمور الاطلاع عليها من خلال المنصة بسهولة.

وتجدر الاشارة أن هناك الكثير من الخدمات التعليمية الأخرى التي قدمتها المنصة إلى جانب تلك الخدمات، من أبرزها تقديم شروحات مرئيةو صوتية للدروس المقررة على الطلاب في جميع المراحل التعليمية.